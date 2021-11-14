14 Kasım 2021, Pazar

FENERBAHÇE

FENERBAHÇE HABERLERİ - Fenerbahçe'de Mesut Özil gerçeği! Forma giyememesinin tek nedeni...

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Süper Lig'de üst üste yaşadığı puan kayıpları sonrası zirvenin 10 puan gerisine düşen Fenerbahçe'de tartışma konularından biri de Mesut Özil olmuştu. Sarı-lacivertli kulübün başkanı Ali Koç, geçtiğimiz günlerde kulüp televizyonuna yaptığı açıklamada yıldız futbolcuya eleştiride bulunurken, Mesut'un forma giyememesinin tek nedeninin sahadaki performansı olmadığı ortaya çıktı. İşte detaylar... (FB spor haberi)

FENERBAHÇE HABERLERİ - Fenerbahçe’de Mesut Özil gerçeği! Forma giyememesinin tek nedeni...
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 14.11.2021

Süper Lig'de çıktığı son 4 maçta 11 puan kaybeden Fenerbahçe'de en önemli gündem maddelerinden biri Mesut Özil'in durumu. Başkan Ali Koç'un FB TV'de yaptığı son açıklamalarla bu konu daha da önem kazandı.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Fenerbahçe’de Mesut Özil gerçeği! Forma giyememesinin tek nedeni...

Geçen yıl devre arasında büyük umutlarla transfer edilen Mesut, bilhassa sezonun başından bu yana istediği kadar süre alamadı. Sezon başı yapılan planlama çerçevesinde Teknik Direktör Vitor Pereira, yıldız futbolcudan faydalanmak üzerine bir plan oluşturmuştu.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Fenerbahçe’de Mesut Özil gerçeği! Forma giyememesinin tek nedeni...

Ancak bu plan istendiği şekilde hayata geçmedi. Mesut Özil ve 3-4-3 sisteminin tam olarak örtüşmemesi dışında teknik patron Vitor Pereira için başka önemli kriterler de söz konusu.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Fenerbahçe’de Mesut Özil gerçeği! Forma giyememesinin tek nedeni...

Portekizli teknik adam için maç performansının yanı sıra antrenman performansları da büyük önem taşıyor. Maç kadrosuyla birlikte ilk 11 belirlenirken önemli kriterlerden biri de futbolcuların Samandıra'daki çalışma ve idman temposu oluyor. Milliyet'in haberine göre; Mesut'un bu performansı da Vitor Pereira tarafından yeterli görülmediği için deneyimli oyuncu çoğu maçta şans bulamadı ya da az süre aldı.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Fenerbahçe’de Mesut Özil gerçeği! Forma giyememesinin tek nedeni...

Antrenmanlarda alınan birçok veri ve analize göre oyuncuların performansları teknik heyet tarafından değerlendiriliyor. 33 yaşındaki futbolcu da bu analizlerde arkalarda kaldı.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Fenerbahçe’de Mesut Özil gerçeği! Forma giyememesinin tek nedeni...

Milli ara sonrasında Galatasaray deplasmanında hayati bir derbi mücadelesine çıkacak Fenerbahçe'de, Mesut Özil'in form durumu da büyük merak konusu olacak.

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