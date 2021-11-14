FENERBAHÇE HABERLERİ

Portekizli teknik adam için maç performansının yanı sıra antrenman performansları da büyük önem taşıyor. Maç kadrosuyla birlikte ilk 11 belirlenirken önemli kriterlerden biri de futbolcuların Samandıra'daki çalışma ve idman temposu oluyor. Milliyet'in haberine göre; Mesut'un bu performansı da Vitor Pereira tarafından yeterli görülmediği için deneyimli oyuncu çoğu maçta şans bulamadı ya da az süre aldı.