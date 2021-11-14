FENERBAHÇE HABERLERİ - Fenerbahçe Sinan Gümüş ile yol ayrımında! Yeni adresi...

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe'nin 2020/2021 sezonu başında kadrosuna kattığı ve takımın başına Vitor Pereira'nın getirilmesinin ardından kadro dışı bırakılan Sinan Gümüş'e talip çıktı. Sezon başında kendisine gelen teklifleri reddeden ve çalışmalarını takımdan ayrı olarak sürdüren 27 yaşındaki futbolcuya Süper Lig'den teklif olduğu öne sürüldü. İşte detaylar... (FB spor haberi)

Fenerbahçe'nin gelecek planlamaları arasında yer almayan Sinan Gümüş'ün transferiyle ilgili yeni gelişmeler yaşanıyor. 27 yaşındaki kanat oyuncusu için Süper Lig ekibi devreye girdi.

Yeni Asır'ın haberine göre; Hücum hattını güçlendirmek isteyen Göztepe, Fenerbahçe'de teknik direktör Vitor Pereira'nın raporu doğrultusunda kadro dışı bırakılan Sinan Gümüş'e talip oldu.