14 Kasım 2021, Pazar

FENERBAHÇE

FENERBAHÇE HABERLERİ - Fenerbahçe Sinan Gümüş ile yol ayrımında! Yeni adresi...

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe'nin 2020/2021 sezonu başında kadrosuna kattığı ve takımın başına Vitor Pereira'nın getirilmesinin ardından kadro dışı bırakılan Sinan Gümüş'e talip çıktı. Sezon başında kendisine gelen teklifleri reddeden ve çalışmalarını takımdan ayrı olarak sürdüren 27 yaşındaki futbolcuya Süper Lig'den teklif olduğu öne sürüldü. İşte detaylar... (FB spor haberi)

FENERBAHÇE HABERLERİ - Fenerbahçe Sinan Gümüş ile yol ayrımında! Yeni adresi...
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 14.11.2021

Fenerbahçe'nin gelecek planlamaları arasında yer almayan Sinan Gümüş'ün transferiyle ilgili yeni gelişmeler yaşanıyor. 27 yaşındaki kanat oyuncusu için Süper Lig ekibi devreye girdi.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Fenerbahçe Sinan Gümüş ile yol ayrımında! Yeni adresi...

Yeni Asır'ın haberine göre; Hücum hattını güçlendirmek isteyen Göztepe, Fenerbahçe'de teknik direktör Vitor Pereira'nın raporu doğrultusunda kadro dışı bırakılan Sinan Gümüş'e talip oldu.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Fenerbahçe Sinan Gümüş ile yol ayrımında! Yeni adresi...

TEMASA GEÇİLDİ!
Uzun zamandır İzmir ekibinin gündeminde olan 27 yaşındaki futbolcuyla temasa geçildiği belirtildi. Takımdan ayrı bireysel çalışmalarına devam eden Sinan Gümüş sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Mücadele benim hayatımdır" ifadelerini kullandı.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Fenerbahçe Sinan Gümüş ile yol ayrımında! Yeni adresi...

Sarı-lacivertlilerle bu sezon resmi bir maça çıkamayan Sinan Gümüş'ün kulübüyle sözleşmesi 2023 yılında sona erecek.

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