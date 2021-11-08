FENERBAHÇE HABERLERİ

ERMAN TOROĞLU - DERBİDE GÖRÜRÜZ

2-0 geriden gelen Fenerbahçe 2-2'yi yakaladı ama bu Fenerbahçe için pek hayırlı olmadı. Çünkü Fenerbahçe mağlup ayrılsaydı belki radikal kararlar alınabilirdi. Ama şimdi diyecekler ki: "2-0'dan 2-2 yaptık 4 top direkten döndü aynen devam." Ama Fenerbahçe iyi gitmiyor. Futbol oynamıyor. Doldur-boşalt ile bu maçı 2-2 bitirdiler. Pereira takım üstündeki disiplinin kaybetmiş. Maç kadrosuna ve takıma karışanlar var. Kim bunlar? Fenerbahçe'nin içindeki isimler. Yani şu anda Fenerbahçe Teknik Direktörü, kukla pozisyonunda.