FENERBAHÇE HABERLERİ - Usta yazarlar Fenerbahçe-Kayserispor maçını değerlendirdi!
Süper Lig'in 12. haftasında Fenerbahçe, evinde ağırladığı Kayserispor'la 2-0 geriden gelerek 2-2 berabere kaldı. Usta yazarlar da bu müsabakayı çarpıcı cümlelerle değerlendirdi. İşte o sözler... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
EMRE BOL - MALZEMECİ OLAMAZ!
Yazıklar olsun. Yazıklar olsun. Yazıklar olsun. Yazıklar olsun. Yazıklar olsun. Yazıklar olsun. Yazıklar olsun. Yazıklar olsun. Yazıklar olsun… Artık ne yazacağımı, ne söyleyeceğimi bilemiyorum. Normal şartlarda bir takımın teknik direktörü maç kazanmayı, başarılı olmayı ister. Ama hain Vitor öyle mi? Resmen takımına ihanet ediyor!
İnanın kovulmak istiyor! Tabii çok değerli tazminatını da alarak… Bizler de Fenerbahçe'yi daha ne kadar yerin dibine sokabilir diye izliyoruz. Zira elden bir şey gelmiyor. "Elinden bir şeyler gelecek olanlar da" sadece bekliyor. Neyi bekliyorlarsa? Yetmedi mi Fenerbahçe'nin eridiği? Yetmedi mi göz göre göre şampiyonluğun gittiğini izlediğimiz?
Elindeki kaliteli ayakların hemen hepsini küstüren Pereira hala şampiyon olacağını düşünüyor mu? Henüz 12. haftada bu kadar puan kaybeden takım şampiyon filan olamaz dostlar. Esas sorunun gidip de atamamak değil, gelenin kalesinde gol olduğunu bile anlayamadı Pereira! Büyük ihtimalle direkten dönen toplardan, kaçan penaltıdan bahsedecek yine.
ERMAN TOROĞLU - DERBİDE GÖRÜRÜZ
2-0 geriden gelen Fenerbahçe 2-2'yi yakaladı ama bu Fenerbahçe için pek hayırlı olmadı. Çünkü Fenerbahçe mağlup ayrılsaydı belki radikal kararlar alınabilirdi. Ama şimdi diyecekler ki: "2-0'dan 2-2 yaptık 4 top direkten döndü aynen devam." Ama Fenerbahçe iyi gitmiyor. Futbol oynamıyor. Doldur-boşalt ile bu maçı 2-2 bitirdiler. Pereira takım üstündeki disiplinin kaybetmiş. Maç kadrosuna ve takıma karışanlar var. Kim bunlar? Fenerbahçe'nin içindeki isimler. Yani şu anda Fenerbahçe Teknik Direktörü, kukla pozisyonunda.
Kayseri çok iyi bir takım değil. Bazı sorunlarla mücadele ediyorlar. Böyle bir takıma karşı bile anca kafa kafaya oynayabiliyorsun. Hani transferler? Hani kadro? İki kadro arasındaki fark dağlar kadar. Önlerinde Galatasaray maçı var. O maçta ikisini de tam tartacağız. Çünkü Galatasaray Avrupa'da iyi ama Türkiye'de ikisi de kötü.
Cüneyt Çakır, ilk penaltıyı görememiş olabilir, VAR güzel süzdü verdi. 2. penaltıyı Cüneyt gördü ama pozisyona inanmadı. Çekme var ama çekmenin şiddetine çıplak gözle inanmadı. VAR çağırınca vermek zorunda kaldı. Tabii bir de şu yönden bakmak lazım, Kayserili oyuncu niye son saniyede rakibini tutuyorsun? Son saniyeler… O zaman kendine kızacaksın. Kayserispor kendi kapasitesinde çok iyi mücadele etti. Toplara vurmadılar, pas yaptılar. Hücumu da düşündüler ama bence Hikmet Karaman değişikliklerde geç kaldı.
GÜRCAN BİLGİÇ - DAHA GEÇ OLMADAN
Bu kadarı olmamış, yaşanmamış bir durum ile karşı karşıya Fenerbahçe. Öyle bir krize girdi ki, çözüm bulması gerekenlerin "sorunun" kendisi olduğu sürecin içinde. Maceracı, taktik–teknik yetersizliği adeta belgeli, insan ilişkileri sorunlu bir teknik adam ile anlaşarak ilk yanlış adımı atmışlardı. Sonrasındaki gelişmelere de "seyirci" kaldılar. Dün gecenin yaşanması tabela üstünden okunmamalı. İrfan Can penaltıyı atsa başka bir maç seyrederdik. Ya da direkten dönen dört topun ikisi 1-2 santim aşağıya gelseydi.
Perşembe akşamı istimini almış takımla "yorgunluk" bahanesi ile oynamak, aslında istikrarsızlığın başlangıcı. İkinci yarı başlarken, 4-2-4 dizilişine dönmek, santraforları ikilemek, maçı tamamen bir kaosun içine sokmak tam bir teknik direktör fiyaskosu. Merkezi tamamen rakibe bırakan, oyunun aklını (İrfan Can) kenara alan, Mesut ve Sosa'yı ısrarla kulübede tutan, teknik direktörlüğü sürekli taraftarın kalbini okşayan kelimeler söylemekle ibaret bir yönetici Vitor Pereira.
Ne kendi takımını tanıyor, ne de rakibi. Hangi oyuncusundan nasıl verim alacağının farkında olmadığı gibi, geçen sene şampiyonluğu kaçıran takımın bütün dengelerini de alt–üst etti. Çok kısa söylemek gerekirse; Pelkas'ı sağ bek oynattı. Kenardakinin "yetersizliği", artık Ali Koç'un "yalnızlığı"dır.
Üç stoperle oynarken, yine duran toptan gol yemeleri de bir ön hazırlık eksikliği, kullandıkları duran toplardan pozisyon üretememeleri de. 60'dan sonra takımın fizik gücünün geriye düşmesi, temposunu yitirmeye başlaması da cabası… Bu maçta yapılan değişiklikler, oyuncu reaksiyonları, tribün tepkisi, 2-0'dan geri dönüş ve kurtarılan puan. Artık bu takım Vitor Pereira'nın kontrolünden çıktı. Milli maç arası, Galatasaray derbisi öncesi… Tik-tak, tik-tak… Çok daha geç olmadan…
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