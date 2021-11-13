13 Kasım 2021, Cumartesi

FENERBAHÇE

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Chelsea ve Atletico Madrid'in gündeminde olan Attila Szalai'ye Sports Illustrated'den büyük övgü!

Szalai’ye büyük övgü! Chelsea için biçilmiş kaftan
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 13.11.2021

Fenerbahçe'nin başarılı stoperi Attila Szalai, Avrupa'nın dev kulüplerinin radarına girdi. Macar stoper hem sarı lacivertli formayla hem de ülkesinin milli takımında gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çekerken, ABD'nin önde gelen dergilerinden Sport Illustrated'de ise flaş bir yazı kaleme alındı. İşte detaylar...

Attila Szalai için Chelsea haberleri devam ediyor. Maviler'in sözleşmeleri bitecek Thiago Silva ve Antonio Rüdiger'in ayrılması halinde Macar stoperi renklerine katacağı konuşulurken, Sports Illustrated dergisi de Szalai'yi övdü.

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Fotomaç'ın derlediği habere göre; "Attila, Pereira'nın 3-4-3 sisteminde sol stoperde Rüdiger'in rolünü oynuyor" diyen dergi, "Bu sistem, Szalai'nin sık sık topla ilerlemesini sağlıyor. Tam Chelsea'nin ihtiyacı olduğu gibi" yorumunu yaptı. Chelsea'nin Szalai için 20 milyon euro'yu gözden çıkardığı ifade ediliyor. Bu arada Atletico Madrid'in de 23 yaşındaki savunmacı için ilgi mektubu gönderdiği ileri sürüldü.

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