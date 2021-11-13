FENERBAHÇE HABERLERİ

ÖZİL'DEN FAYDALAN

Fotomaç'ın haberine göre; Pereira'ya verilen bir başka ödev ise Mesut Özil başta olmak üzere Pelkas, Sosa ve İrfan Can Kahveci gibi yıldız isimlerden daha çok yararlanması. Portekizli çalıştırıcının bu doğrultuda hücumda da özellikle Mesut'un yeteneklerini daha çok sergileyeceği bir format aradığı belirtiliyor.