13 Kasım 2021, Cumartesi

FENERBAHÇE

FENERBAHÇE HABERLERİ - Teknik direktör Vitor Pereira Galatasaray derbisinde o sistemi kullanacak!

Süper Lig'in 13. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Galatasaray ile karşı karşıya gelecek. Sarı lacivertliler için oldukça kritik öneme sahip olan bu derbi öncesinde teknik direktör Vitor Pereira, sistemsel olarak önemli bir değişikliğe gidecek. Portekizli teknik adam 3-4-3'ü rafa kaldıracak. İşte detaylar...

FENERBAHÇE HABERLERİ - Teknik direktör Vitor Pereira Galatasaray derbisinde o sistemi kullanacak!
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 13.11.2021

Fenerbahçe'de başkan Ali Koç'un Vitor Pereira ile yola devam edeceklerini açıklamasının ve "3'lü sistem tutmadı" mesajının ardından gözler Portekizli hocaya çevrildi... Çalışmalara başlayan Pereira'nın, Galatasaray derbisinde takımı farklı bir dizilişle sahaya sürmesi bekleniyor.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Teknik direktör Vitor Pereira Galatasaray derbisinde o sistemi kullanacak!

3-4-3 sistemini rafa kaldıracak olan tecrübeli teknik adamın ilk olarak savunmayı eskiden olduğu gibi 4'leyeceği ifade ediliyor. Bu takdirde Szalai ve Kim çift stoper oynayacak, Novak sol beke geçecek. Sağ bekte ise duruma göre Serdar, Tisserand ve Nazım'dan birisi formayı giyecek.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Teknik direktör Vitor Pereira Galatasaray derbisinde o sistemi kullanacak!

ÖZİL'DEN FAYDALAN

Fotomaç'ın haberine göre; Pereira'ya verilen bir başka ödev ise Mesut Özil başta olmak üzere Pelkas, Sosa ve İrfan Can Kahveci gibi yıldız isimlerden daha çok yararlanması. Portekizli çalıştırıcının bu doğrultuda hücumda da özellikle Mesut'un yeteneklerini daha çok sergileyeceği bir format aradığı belirtiliyor.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Teknik direktör Vitor Pereira Galatasaray derbisinde o sistemi kullanacak!

Jose Sosa'nın da orta sahada şans bulma ihtimali yüksek. Milli aradaki idmanlar yeni sisteme göre yapılarak, oyuncuların adaptasyonu sağlanacak. Öte yandan başkan Ali Koç'un oyuncularla da konuşarak sahada daha çok sorumluluk almalarını ve savaşmalarını istediği belirlendi.

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