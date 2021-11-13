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FENERBAHÇE

FENERBAHÇE HABERLERİ: Sisteme ayak uyduramadı! Vitor Pereira ve Mesut Özil...

Sisteme ayak uyduramadı! Pereira ve Mesut Özil...
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 13.11.2021

Spor Toto Süper Lig'de oynadığı son 4 maçtan galibiyetle ayrılamayan Fenerbahçe'de yıldız oyuncu Mesut Özil, teknik direktör Vitor Pereira'nın sistemine ayak uyduramadı. Deneyimli isim, Portekizli hocanın sisteminde en çok yıpranan isim oldu. İşte detaylar... | Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

Fenerbahçe'de başkan Ali Koç'un açıklamaları sonrasında gözler Mesut Özil'e çevrildi… Sabah'ın haberine göre; Vitor Pereira ile arasında sorun olduğu iddialarına başkan Ali Koç, "Mesut'un ticari işleri bir yana koyup F.Bahçe için ne yapmalıyıma odaklanması gerek" derken, Pereira içinse "Hocamız, Mesut ve tüm oyunculara uyacak bir sistem bulmalı" ifadeleriyle üstü kapalı eleştirisini yaptı.

Almanya, Real Madrid ve Arsenal'de dünya futbolunun zirvesine çıkan Mesut'un, 10 numarada oynamadığında ise hem performansı hem morali bozuluyor. Portekizli çalıştırıcı yönetiminde kanatlara hapsolan 33 yaşındaki oyuncu, 3-4-3 sisteminin en büyük mağduru. Bu sezon Mesut'u kanatta kullanan Pereira, yıldız ismi 5'er kez ileri üçlünün sağında ve solunda tercih etti. Sadece 3 defa kendi yeri olan 10 numarada forma giyebilen yıldız oyuncu, yerini yadırgadı.

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