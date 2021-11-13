FENERBAHÇE HABERLERİ - Usta yazar Ahmet Çakar'dan olay Mesut Özil sözleri! "Ali Koç beni sattı diyordur"

"TERİM DEMEK GALATASARAY DEMEK"

Şöyle bir düşünce var; 'Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş zirvenin uzağındalar, yani üç takım da başarısız ama sadece Fenerbahçe ve Pereira eleştiriliyor' diye... Fatih Terim ve Sergen Yalçın başarılı mı sizce? Yoksa gündemdeki takım Fenerbahçe olduğu için mi bu kadar çok eleştiri var?

"Hayatın gerçeği bu. Beşiktaş geçen senenin şampiyonu, Sergen Yalçın'ın kredisi çok fazla. Buna rağmen de az çok eleştiriliyor. Galatasaray'a gelirsek, Fatih Terim demek Galatasaray demek. Fatih Terim demek Galatasaray'da maksimum kredi demek. G.Saray'ın başkan ve yöneticileri kağıt üzerinde Terim'in patronları gibi görünse de aslında Terim birçoğunu ilkokul talebesiyken tanımış.