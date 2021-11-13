FENERBAHÇE HABERLERİ - Usta yazar Ahmet Çakar'dan olay Mesut Özil sözleri! "Ali Koç beni sattı diyordur"
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, geçtiğimiz günlerde gündeme dair açıklamalarda bulunmuştu. Teknik direktör Vitor Pereira ile yola devam etmek istediklerini ifade eden Koç, takımın yıldız oyuncularından Mesut Özil hakkında da "Artık ticari işlerini bırakıp Fenerbahçe'ye odaklanması gerekiyor" demişti. Sabah Gazetesi'nin usta yazarı Ahmet Çakar, bu açıklamanın ardından flaş bir yorumda bulundu. Çakar sözlerinde Fatih Terim ve Sergen Yalçın'a da değindi. İşte detaylar...
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Pereira'ya sahip çıktı ve "G.Saray derbisini kaybetsek bile değişim düşünmüyorum" dedi. Bu sözler için yorumunuz nedir?
"Bana göre büyük hata. Zaten gün gelecek Pereira'yı göndermek zorunda kalacaksın. Dolayısıyla milli arada göndermiş olsaydı çok daha akıllı ve stratejik bir iş yapmış olurdu. Aslında Ali Koç, öyle kötü danışmanlara sahip ki ne algı yönetimini ne de stratejik yönetimi doğru yapamıyorlar.
Vücut dilinden, oturuş şeklinden tutun da programı sunan spikere yaptığı davranışlara kadar bazen çok itici olabiliyor ve üstelik Fenerbahçe'de oynamış, futbolu bırakmış yorumculara da 'İlkesiz' davranın diyor. 'Objektif davranmak sizin neyinize' demeye getiriyor. Bunların hepsi ama hepsi ağır stratejik hata."
SOĞUK SAVAŞTA TARAF OLDU
Mesut Özil için Türkiye'deki en keskin eleştiriyi belki de Başkan Ali Koç yaptı ve "Ticaret yerine oyunu ile ilgilenirse daha iyi olur" dedi. Bu sözler Mesut'u nasıl etkiler? Daha verimli mi olur yoksa olumsuz mu etkilenir?
"Bu da yüzde 100 stratejik bir hata. Sayın Koç zannediyor ki 'Mesut'a ben böyle söyleyince Mesut yola gelir, daha iyi çalışmaya başlar'. Kesinlikle doğru değil. Mesut futbolda her şeyi yalamış yutmuş. Alman Milli Takımı, Real Madrid, İngiltere Premier Ligi... Umurunda mı?
'Gelip paramı kazanayım, olursa da belki siyasete girerim' planı içinde. Şimdi ne olacak? Mesut ne düşünüyor? İçin için diyor ki 'Başkan beni taraftara sattı, beni odasına çağırsa söylese belki problem olmayacaktı ama şimdi benim oynayamama nedenimden dolayı taraftarla beni karşı karşıya getirdi'.
Bence Ali Koç ile Mesut arasındaki testi de kırıldı. Zor tamir olur. Üstelik bu hareketle Mesut-Vitor Pereira soğuk savaşında da ister istemez Pereira'nın yanında taraf oldu. Şimdi Mesut ne yapacak biliyor musunuz, 'Umurumda mı dünya!' diyecek.
"TERİM DEMEK GALATASARAY DEMEK"
Şöyle bir düşünce var; 'Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş zirvenin uzağındalar, yani üç takım da başarısız ama sadece Fenerbahçe ve Pereira eleştiriliyor' diye... Fatih Terim ve Sergen Yalçın başarılı mı sizce? Yoksa gündemdeki takım Fenerbahçe olduğu için mi bu kadar çok eleştiri var?
"Hayatın gerçeği bu. Beşiktaş geçen senenin şampiyonu, Sergen Yalçın'ın kredisi çok fazla. Buna rağmen de az çok eleştiriliyor. Galatasaray'a gelirsek, Fatih Terim demek Galatasaray demek. Fatih Terim demek Galatasaray'da maksimum kredi demek. G.Saray'ın başkan ve yöneticileri kağıt üzerinde Terim'in patronları gibi görünse de aslında Terim birçoğunu ilkokul talebesiyken tanımış.
Üstelik Fenerbahçe 7 senedir şampiyon olamıyor. Ali Koç'lu Fenerbahçe'nin ise bırakın şampiyonluğu, bir kupası bile yok. Pek tabii ki en az kredisi olan takım F.Bahçe, Ali Koç yönetimi ve Vitor Pereira'dır."
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