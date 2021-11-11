Süper Lig'de üst üste aldığı kötü sonuçlarla zirve yarışında darbe alan Fenerbahçe'de, hayal kırıklığı yaşanıyor. Ülker Stadyumu'nda Kayserispor'u ağırlayan ve son dakika penaltısıyla beraberliği kurtaran sarı-lacivertlilerde taraftarlar 'yönetim istifa' tezahüratlarında bulunmuştu. Kanarya'da başkan Ali Koç eleştiri oklarının hedefinde bulunuyor. Yaşanan olumsuz tablo sonrası Fenerbahçe Başkanı, kulüp televizyonundan açıklamalarda bulunacak. Camiaya seslenecek Koç'un merak edilen tüm konuları aydınlatacak uzun bir konuşma yapması bekleniyor. Peki Ali Koç istifa edecek mi? Konuşacağı gündem konuları neler? İşte detaylar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

Fenerbahçe'de Alanyaspor yenilgisinin ardından Kayserispor beraberliği sonrası da istifaya davet edilen, Divan Kurulu'nda kürsüye gelip son anda konuşmayacağını açıklayan başkan Ali Koç sessizliğini bozuyor.

Kulüp televizyonundan kamuoyuna ve camiaya seslenecek olan Koç'un merak edilen tüm konuları aydınlatacak uzun bir konuşma yapması bekleniyor.

Hürriyet'in haberine göre; Sarı-lacivertlilerin yaşadığı puan kayıplarının nedenlerine ve bunları en kısa sürede nasıl düzelteceklerine yönelik olması beklenen açıklamada Koç'un şu konulara açıklık getirmesi bekleniyor.

HOCA DEĞİŞİMİ OLACAK MI?

-Özellikle son Kayserispor maçının ardından hoca değişikliği gündeme geldi mi?

FARIOLI İLE TEMAS VAR MI?

-Vitor Pereira'ya alternatif olarak Farioli, Daum, Şenol Güneş ile temasa geçildi mi?

SORUN SAMANDIRA MI?

-Samandıra'da bir sıkıntı var mı? 4 karşılaşmada yaşanan 11 puanlık kaybı neye bağlıyorlar?

DERBİ İÇİN NE DÜŞÜNÜYOR?

-Üst üste gelen kayıpların ardından Galatasaray maçıyla ilgili düşünceleri ne?

GALATASARAY'A KAYBEDİLİRSE...

-Derbide alınacak olumsuz bir sonucun ardından yönetimin tepkisi ne olacak?

İSTİFAYI DÜŞÜNDÜ MÜ?

-Tribünlerden yükselen 'İstifa' seslerinin ardından görevi bırakmayı planladı mı, planlıyor mu?

TAKVİYE OLACAK MI?

-Vitor Pereira'nın raporu doğrultusunda devre arasında hangi bölgelere transfer yapılacak?

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