FENERBAHÇE HABERLERİ - Mesut Özil'den dikkat çeken paylaşım!
Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un geçtiğimiz günlerde kulüp televizyonunda "Artık işine odaklanması lazım. Ticari işleri kenara koyup nasıl Fenerbahçe için en iyisini yapabilirim bunlara odaklanması gerekir." sözleriyle eleştirdiği Mesut Özil, sosyal medya hesabından flaş bir paylaşım yaptı. İşte detaylar... (FB spor haberi)
Süper Lig'in 13. haftasında oynayacağı Galatasaray derbisinin hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe'de Mesut Özil gündem oldu.
Sarı-lacivertli kulübün başkanı Ali Koç, geçtiğimiz günlerde FB TV'ye yaptığı açıklamada yıldız futbolcuyu eleştirmiş ve "Artık işine odaklanması lazım. Ticari işleri kenara koyup nasıl Fenerbahçe için en iyisini yapabilirim bunlara odaklanması gerekir." ifadelerini kullanmıştı.
Tecrübeli oyuncu, cuma günü sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Birbirinizden asla nefret etmeyin; birbirinizi asla kıskanmayın, birbiriniz hakkında asla kötü düşünmeyin; Birbirinizi asla boykot etmeyin. Daima birbirinizle kardeş kalın ey Allah'ın kulları" ifadelerine yer vermiş ve on binlerce etkileşim almıştı.
Yıldız oyuncu, sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşım daha yaptı. Fenerbahçe forması giydiği bir fotoğrafı paylaşan Mesut, paylaşımına "Her zaman her yerde en büyük FENER!" notunu düştü.
Mesut Özil'in bu paylaşımı kısa süre içerisinde çok sayıda etkileşim aldı.
Her zaman her yerde en büyük FENER! 💛💙 #YaFenerYa #M1Ö pic.twitter.com/9SRE3e1Kye— Mesut Özil (@MesutOzil1088) November 13, 2021
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