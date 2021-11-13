FENERBAHÇE HABERLERİ

MESUT ÖZİL İLE İLGİLİ OLAY SÖZLER

Takımın yıldız oyuncusu Mesut Özil hakkında da açıklamalarda bulunan Ali Koç, "Artık işine odaklanması lazım. Ticari işlerini bırakıp nasıl Fenerbahçe'ye daha fazla katkı veririm, buna odaklanması gerekiyor. Hocamız, Mesut'tan en iyi şekilde nasıl yararlanabileceğini bir daha gözden geçirmeli." ifadelerini kullanmıştı.