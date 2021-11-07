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FENERBAHÇE

Fenerbahçe Kayserispor maçı öncesi Vitor Pereira'dan şampiyonluk sözleri

Vitor Pereira’dan şampiyonluk sözleri!
FENERBAHÇE
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Güncelleme Tarihi: 07.11.2021 Giriş Tarihi: 07.11.2021

Süper Lig'in 12. haftasında Fenerbahçe sahasında Kayserispor'u konuk etti. Karşılaşma öncesi Vitor Pereira açıklamalarda bulundu. Pereira, "Tam kadro olunca ligin en büyük favorilerinden biriyiz. Şampiyonluğa inanıyorum. Öndeki rakipler de puan kaybedecektir. Hiç şüphe yok ki şampiyonluğun en büyük adaylarından birisiyiz. Şampiyonluğa inanıyorum. Öndeki rakipler de puan kaybedecektir." dedi. (FB spor haberleri)

Süper Lig'in 12. haftasında Fenerbahçe sahasında Kayserispor'u konuk etti. Karşılaşma öncesi Vitor Pereira açıklamalarda bulundu.

İŞTE PEREIRA'NIN SÖZLERİ:

Şu an sistemi değiştirdiğimiz bir dönemdeyiz. İnsanlar bunu çok fazla konuşuyordu. 3-5-2 sistemiyle oynuyoruz artık. Taraftarımızın desteğiyle bu maçtan 3 puan alacağımızı düşünüyorum. Bu ligi şampiyon bitirmek için hazırız ve bunu çok istiyoruz.

Tam kadro olunca ligin en büyük favorilerinden biriyiz. Şampiyonluğa inanıyorum. Öndeki rakipler de puan kaybedecektir. Hiç şüphe yok ki şampiyonluğun en büyük adaylarından birisiyiz. Şampiyonluğa inanıyorum. Öndeki rakipler de puan kaybedecektir.
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