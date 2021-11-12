Fenerbahçe'nin Macar futbolcunun fiyatını 25 milyon Euro olarak belirlediği gelen bilgiler arasında. Bu sezon Sarı-Lacivertli formayla 18 maçta görev yapan Attila Szalai özellikle Koreli stoper Kim Min Jae ile çok iyi bir uyum sergiliyor. Macar yıldız, Euro 2020'de milli takım forması altında gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çekmişti. 23 yaşındaki futbolcunun 2025 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

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