FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Kanarya’dan sol kanat bombası! Hedefte Jordan Amavi var

Teknik direktör Jorge Sampaoli ile yıldızı barışmayan yıldız futbolcu daha önce Nice formasını da giymişti. Hem sol bekte hem de orta alanın solunda görev yapabilen Fransız futbolcunun mevcut piyasa değerinin 8 milyon Euro olduğu belirtiliyor.

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