12 Kasım 2021, Cuma

FENERBAHÇE

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Kanarya'dan sol kanat bombası! Hedefte Jordan Amavi var

Süper Lig'de bu sezon şampiyonluk hasretine son vermek isteyen Fenerbahçe, lige iyi bir başlangıç yapsa da son haftalarda düşüşe geçti. Vitor Pereira önderliğinde sarı lacivertliler, devre arasında birkaç takviye yaparak yoluna devam etmek istiyor. Özellikle kanat bölgesine hamle yapmak isteyen Fenerbahçe'nin hedefinde ise Fransız yıldız Jordan Amavi var. İşte detaylar...

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Kanarya’dan sol kanat bombası! Hedefte Jordan Amavi var
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 12.11.2021

Ligde şampiyonluk yarışında Trabzonspor'un 10 puan gerisinde kalan Fenerbahçe gözünü ocak ayına çevirdi. Ara trasfer döneminde kadrosuna 2-3 takviye yapmayı planlayan Sarı-Lacivertliler özellikle kanat bölgesini güçlendirmek için kolları sıvadı.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Kanarya’dan sol kanat bombası! Hedefte Jordan Amavi var

AYRILIK KARARINI ALDI

Birçok ismi gündemine alan Fenerbahçe'nin Marsilya formasını giyen Jordan Amavi için harekete geçtiği öğrenildi. Bu sezon Fransız ekibinde sadece 2 lig maçında görev yapabilen 28 yaşındaki futbolcunun takımdan ayrılmak istediği ifade ediliyor.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Kanarya’dan sol kanat bombası! Hedefte Jordan Amavi var

DEĞERİ 8 MİLYON EURO

2018 yılında 10 milyon Euro karşılığında Aston Villa'dan Marsilya'ya transfer olan Amavi'nin kulübüyle 2025'e kadar sözleşmesi bulunuyor.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Kanarya’dan sol kanat bombası! Hedefte Jordan Amavi var

Teknik direktör Jorge Sampaoli ile yıldızı barışmayan yıldız futbolcu daha önce Nice formasını da giymişti. Hem sol bekte hem de orta alanın solunda görev yapabilen Fransız futbolcunun mevcut piyasa değerinin 8 milyon Euro olduğu belirtiliyor.

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