FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Kanarya'dan sol kanat bombası! Hedefte Jordan Amavi var
Süper Lig'de bu sezon şampiyonluk hasretine son vermek isteyen Fenerbahçe, lige iyi bir başlangıç yapsa da son haftalarda düşüşe geçti. Vitor Pereira önderliğinde sarı lacivertliler, devre arasında birkaç takviye yaparak yoluna devam etmek istiyor. Özellikle kanat bölgesine hamle yapmak isteyen Fenerbahçe'nin hedefinde ise Fransız yıldız Jordan Amavi var. İşte detaylar...
Ligde şampiyonluk yarışında Trabzonspor'un 10 puan gerisinde kalan Fenerbahçe gözünü ocak ayına çevirdi. Ara trasfer döneminde kadrosuna 2-3 takviye yapmayı planlayan Sarı-Lacivertliler özellikle kanat bölgesini güçlendirmek için kolları sıvadı.
AYRILIK KARARINI ALDI
Birçok ismi gündemine alan Fenerbahçe'nin Marsilya formasını giyen Jordan Amavi için harekete geçtiği öğrenildi. Bu sezon Fransız ekibinde sadece 2 lig maçında görev yapabilen 28 yaşındaki futbolcunun takımdan ayrılmak istediği ifade ediliyor.
DEĞERİ 8 MİLYON EURO
2018 yılında 10 milyon Euro karşılığında Aston Villa'dan Marsilya'ya transfer olan Amavi'nin kulübüyle 2025'e kadar sözleşmesi bulunuyor.
Teknik direktör Jorge Sampaoli ile yıldızı barışmayan yıldız futbolcu daha önce Nice formasını da giymişti. Hem sol bekte hem de orta alanın solunda görev yapabilen Fransız futbolcunun mevcut piyasa değerinin 8 milyon Euro olduğu belirtiliyor.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
- Başakşehir Fenerbahçe maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak? İşte tüm detaylar...
- Galatasaray Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak? Muhtemel 11'de hangi isimler var? İşte yanıtı
- Fenerbahçe hazırlık maçı: Fenerbahçe - PEC Zwolle maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Ücretli mi? | FB maçı
- Galatasaray son saniyeye kadar! Galatasaray - PSV Eindhoven maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
- Galatasaray maçı: Galatasaray - PSV Eindhoven maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Şifresiz mi? Bilet fiyatları ne kadar?
- Tokyo Olimpiyatları ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? 2020 Tokyo Olimpiyatları’na Türkiye’den hangi sporcular katılacak? İşte tüm detaylar...
- Fenerbahçe U19 - Trabzonspor U19 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | U19 Gelişim Ligi
- Ukrayna - İngiltere EURO 2020 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Avrupa Şampiyonası EURO 2020
- Son dakika spor haberleri: Trabzonspor transfer çalışmalarına devam ediyor! Ezgjan Alioski, Alexander Sörloth, Milan Rodic... | Ts haberleri
- Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe transfer listesini güncelledi! Jerome Boateng, Kolarov, David Luiz ve Arnaut Danjuma...