12 Kasım 2021, Cuma

FENERBAHÇE

FENERBAHÇE HABERLERİ - Kayserispor maçı sonrası taraftarlar Ali Koç'a seslendi! 'BizeSampiyonlukBorcunVar'

Taraftarlar Ali Koç’a seslendi! ’BizeSampiyonlukBorcunVar’
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 12.11.2021

Kayserispor mücadelesinin ardından 'Yönetim istifa' tezahüratlarında bulunan sarı-lacivertli taraftarlar dün 'BizeSampiyonlukBorcunVar' etiketini gündeme soktu.

Kayserispor mücadelesinin ardından 'Yönetim istifa' tezahüratlarında bulunan sarı-lacivertli taraftarlar dün 'BizeSampiyonlukBorcunVar' etiketini gündeme soktu. Trendlere giren etikete kısa sürede binlerce tweet atıldı. Sosyal medyada örgütlenen Fenerbahçeliler, başkan Ali Koç'u başarısız transferler nedeniyle eleştirse de, şampiyonluk sözünü yerine getirmesini istedi.

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