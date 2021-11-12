12 Kasım 2021, Cuma
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FENERBAHÇE HABERLERİ: Mesut Özil'den yeni Atatürk Kültür Merkezi paylaşımı!
Fenerbahçe'nin yıldız oyuncusu Mesut Özil, yenilenen Atatürk Kültür Merkezi'nin (AKM) önünde çekildiği fotoğrafı sosyal medya hesabından paylaşarak, "Yeni AKM tüm ülkemize hayırlı uğurlu olsun." notunu düştü.
Fenerbahçe'nin yıldız futbolcusu Mesut Özil, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın geçtiğimiz günlerde açılışını yaptığı yeni Atatürk Kültür Merkezi'ni (AKM) ziyaret etti. Özil, AKM önünde hatıra fotoğrafı çektirip, bu kareyi sosyal medya hesabından paylaştı.
Sarı-lacivertli futbolcu, yaptığı paylaşımın altına, "Yeni AKM tüm ülkemize hayırlı uğurlu olsun" yazdı.
İşte o paylaşım:
Yeni AKM tüm ülkemize hayırlı uğurlu olsun 🙏🏼🇹🇷 #M1Ö pic.twitter.com/eWV9IxHNiY— Mesut Özil (@MesutOzil1088) November 12, 2021
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