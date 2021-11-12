PELKAS TAKASTA KULLANILABİLİR

Fenerbahçe'de idareciler, Lyon'un sezon başında takasta Dimitris Pelkas'ı talep etmesine olumsuz yanıt vermişti. Ancak bu kez, Fransızlar'ın yine istekli olması halinde Yunan futbolcu da bu transferde kullanılabilir. Ali Koç, Moussa Dembele'nin sadece saha içinde değil, moral anlamında taraftar üzerinde de büyük etkisi olmasını umuyor.