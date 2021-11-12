FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Sarı lacivertlilerden Moussa Dembele bombası! Takasta o isim kullanılacak...
Süper Lig'de bu sezon şampiyonluk ipini göğüslemek isteyen Fenerbahçe, geride kalan 12 haftada istediği puanları toplayamadı. Vitor Pereira'nın gelişi ve sezon başında yapılan transferlerin ardından sarı lacivertlilerde, bir golcü sıkıntısı yaşanıyor. Mergim Berisha, Diego Rossi ve Serdar Dursun transferlerinin ardından istediğini bulamayan yönetim, gündeme bir kez daha Moussa Dembele'yi aldı. İşte detaylar...
Süper Lig'de bu sezon şampiyonluk hasretine son vermek isteyen Fenerbahçe, geride kalan 12 haftada 20 puan topayabildi. Sarı lacivertliler sezona iyi bir başlangıç yapsa da son haftalarda yaşadığı üst üste puan kayıplarıyla lider Trabzonspor'un 10 puan gerisinde kaldı. Kanarya'da bunun temel sebeplerinden birisi ise golcü sıkıntısı olarak görülüyor.
Bu sezon Fenerbahçe'nin hücum hattında bulunan Enner Valencia 4, Mesut Özil 4, Diego Rossi 2, Mergim Berisha 2, Serdar Dursun ise sadece 1 gol kaydedebildi. Kanarya, devre arasında takımın gol sorununu çözecek bir forvet transfer etmek istiyor.
Forvet transferi için yeni bir operasyona başlayan yönetim, Fanatik Gazetesi'nin haberine göre; Moussa Dembele için bir kez daha harekete geçti. Sezon başında sarı lacivertliler Olympique Lyon'un kapısını çalsa da taraflar anlaşmaya varamamıştı.
Sarı-lacivertlilerin, Moussa Dembele için ara transfer döneminde de girişimde bulunmaya hazırlandığı öğrenildi.
PELKAS TAKASTA KULLANILABİLİR
Fenerbahçe'de idareciler, Lyon'un sezon başında takasta Dimitris Pelkas'ı talep etmesine olumsuz yanıt vermişti. Ancak bu kez, Fransızlar'ın yine istekli olması halinde Yunan futbolcu da bu transferde kullanılabilir. Ali Koç, Moussa Dembele'nin sadece saha içinde değil, moral anlamında taraftar üzerinde de büyük etkisi olmasını umuyor.
SEZONA MÜTHİŞ BAŞLADI
Olympique Lyon'un Fransız yıldızı bu sezon Ligue 1'de 6 resmi maçta süre aldı. 25 yaşındaki oyuncu rakip fileleri 4 kez havalandırma başarısı gösterdi. Dembele aynı zamadna 1 asist üretti.
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