07 Kasım 2021, Pazar

FENERBAHÇE

FENERBAHÇE HABERLERİ - Antwerp maçında özlenen Fenerbahçe geri döndü!

UEFA Avrupa Ligi D Grubu 4. hafta maçında Fenerbahçe, deplasmanda Royal Antwerp'i 3-0 mağlup etti. Son haftalarda hem Süper Lig'de hem de Avrupa'da istenen sonuçları alamayan Kanarya, bu galibiyetle birlikle büyük moral buldu. Sarı lacivertlilerin etkili oyununda ise Jose Sosa, İrfan Can Kahveci ve Mert Hakan Yandaş'ın payı büyük. İşte detaylar...

FENERBAHÇE HABERLERİ - Antwerp maçında özlenen Fenerbahçe geri döndü!
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 06.11.2021

Fenerbahçe'de UEFA Avrupa Ligi'nde alınan Royal Antwerp galibiyetinin sevinci yaşanıyor. Sarı- lacivertliler, 4 maç sonra gelen 3 puanla moral tazelerken, uzun süre sonra sergilenen pozitif futbol ve farklı skor camiada umutları yeniden yeşertti.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Antwerp maçında özlenen Fenerbahçe geri döndü!

Deplasmanda oynamasına rağmen özlenen atak futbolu ilk kez sahaya yansıtan takım, hücum organizasyonları ve birbirinden şık golleriyle taraftarının yüzünü güldürdü. Maç boyunca rakip kaleye 12 şut çekildi, 7 isabet sağlandı; 3 gol atılırken bir o kadarı da kaçtı.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Antwerp maçında özlenen Fenerbahçe geri döndü!

Bu olumlu tablodaki ana faktör hiç kuşkusuz kadrodaki değişimdi. Fotomaç'ın haberine göre; orta sahada defansif özellikli Luiz Gustavo ile Zajc'ın yerine Sosa ile oyunun iki yönünü de oynayabilen Mert Hakan'ın forma giymesi ataklara ve oyun organizasyonuna kalite getirdi.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Antwerp maçında özlenen Fenerbahçe geri döndü!

İrfan Can ince pasları ile gol yollarını açtı. Berisha da ilk kez kendini gösterme şansı buldu. Pereira'nın sistem+bazı oyuncular konusundaki inadından vazgeçmesi halinde, Mesut Özil'in de katkısıyla bu takımın ligde ve Avrupa'da sonuna kadar yarışacağı belirtildi.

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