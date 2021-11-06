FENERBAHÇE HABERLERİ - Antwerp maçında özlenen Fenerbahçe geri döndü!

Bu olumlu tablodaki ana faktör hiç kuşkusuz kadrodaki değişimdi. Fotomaç'ın haberine göre; orta sahada defansif özellikli Luiz Gustavo ile Zajc'ın yerine Sosa ile oyunun iki yönünü de oynayabilen Mert Hakan'ın forma giymesi ataklara ve oyun organizasyonuna kalite getirdi.