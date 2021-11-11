FENERBAHÇE HABERLERİ - Fenerbahçe'de Galatasaray derbisinin hazırlıkları başladı! Antrenmanı Ali Koç da yakından takip etti

Süper Lig'in 13. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda ezeli rakibi Galatasaray ile karşı karşıya gelecek. Maçı kazanarak ligde yeniden çıkışa geçmek isteyen sarı lacivertlilerde, karşılaşmanın hazırlıkları başladı. Akşam saatlerinde gerçekleşen antrenmanı, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç da yakından takip etti.

Fenerbahçe, Galatasaray ile oynayacağı derbinin hazırlıklarına başladı. Akşam saatlerinde gerçekleşen antrenmanı Fenerbahçe Başkanı Ali Koç da ziyaret etti.

Spor Toto Süper Lig'in 13'üncü haftasında Galatasaray ile karşılaşacağı maçın hazırlıklarına başlayan Fenerbahçe, teknik direktör Vitor Pereira yönetimindeki antrenmana ısınma ile başladı. Sarı-lacivertli futbolcular daha sonra pas istasyon çalışması yaptı. Fenerbahçe'de Berke Özer antrenmanın ilk bölümünde takımla birlikte çalışırken; Valencia, Tisserand, Altay, Gustavo ve Valencia ise tedavileri nedeniyle gerçekleştirilen antrenmanda yer alamadı.

Öte yandan sarı-lacivertlilerin antrenmanını Fenerbahçe Başkanı Ali Koç da takip etti.

Fenerbahçe, çalışmalarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.

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