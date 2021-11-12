Fenerbahçe Beko Olimpia Milano maçı CANLI İZLE (Fenerbahçe Beko-Olimpia Milano maçı CANLI SKOR)

THY EuroLeague'in (Avrupa Ligi) 9. hafta karşılaşmasında Fenerbahçe Beko sahasında Olimpia Milano'yu ağırlıyor. Fenerbahçe Beko-Olimpia Milano müsabakasının CANLI SKOR takibini haberimizden yapabilirsiniz...

Turkish Airlines EuroLeague'in (THY Avrupa Ligi) 9. haftasında temsilcimiz Fenerbahçe Beko ile İtalyan ekibi Olimpia Milano kozlarını paylaşıyor. Müsabakanın canlı skor takibi haberimizde...

CANLI SKOR

1. Periyot sonucu: F.Bahçe Beko 3-22 Olimpia Milano

2. Periyot sonucu: F.Bahçe Beko 20-37 Olimpia Milano

3. Periyot oynanıyor: F.Bahçe Beko 27-51 Olimpia Milano

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THY Avrupa Ligi'nde 3 galibiyet ve 5 mağlubiyeti olan Fenerbahçe Beko, averajla 10. sırada yer alıyor.

Ligde oynadığı müsabakalardan 7 galibiyet ve bir yenilgiyle ayrılan AX Armani Exchange Milan ise liderlik koltuğunda oturuyor.

FENERBAHÇE BEKO OLIMPIA MILANO MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanan Fenerbahçe Beko-Olimpia Milano müsabakası, saat 20.45'te başladı ve beIN Sports 3'ten canlı yayınlanıyor.

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