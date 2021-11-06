FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Attila Szalai'ye bir talip daha! Atletico Madrid ve Chelsea'nin ardından İtalyan devi de...
Fenerbahçe'ye transfer olduğundan bu yana performansıyla adından oldukça fazla söz ettiren Attila Szalai'nin geleceği merak konusu. Yaz transfer döneminde Avrupa'nın birçok dev kulübünün Fenerbahçe'nin kapısını çaldığı ancak sarı lacivertlilerin transfere izin vermediği biliniyordu. Macar stoperin talipleri günden güne artıyor. İşte detaylar...
Fenerbahçe'nin geçen sezonun devre arasında kadrosuna kattığı Attila Szalai, şu ana kadar sergieldiği performansla camianın yüzünü güldürdü. Sarı-lacivertli taraftarların sevgilisi haline gelen Macar yıldız, kısa sürede ilk 11'in de değişilmez ismi olmayı başardı.
Fenerbahçe'de sergilediği performansla dikkat çeken Attila Szalai dev kulüplerin radarına girdi. Macar savunmacıyı, Atletico Madrid ve Chelsea'nin takibe aldığı belirtilmişti.
Fotomaç'ın haberine göre; devreye giren son takım ise Napoli oldu. İtalyan basını, defansında sıkıntı yaşayan mavi-beyazlıların genç stoper için devre arasında teklif yapabileceğini duyurdu.
Genç futbolcu için sezon sonunda Atletico Madrid ve Chelsea'nin de kapıyı çalması bekleniyor. Sarı-lacivertliler Szalai için en az 20 milyon euroluk teklif bekliyor.
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