11 Kasım 2021, Perşembe
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FATİH TERİM NE DEMİŞTİ?
Son dakika: Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'tan flaş Fatih Terim göndermesi!
Süper Lig ve Avrupa'da alınan başarısız sonuçların ardından taraftardan tepki gören Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, canlı yayında açıklamalarda bulundu. Ali Koç, Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'e göndermede bulunulan bir açıklama yaptı. Koç, "Yabancı hocalara da tahammül yok. X bir hoca 5-6 maç kaybedince sabır gerekiyor derler." dedi. İşte o sözler...
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, canlı yayında yaptığı konuşmada Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'e göndermeden bulundu.
Koç konuşmasında, "Yabancı hocalara da tahammül yok. X bir hoca 5-6 maç kaybedince sabır gerekiyor derler. Yabancı hocayı yıpratmalar başlıyor." dedi.
FATİH TERİM NE DEMİŞTİ?
Fatih Terim, daha önce yaptığı açıklamada, "Bu genç kadronun hata yapması, yanlış oynaması, zaman zaman ürkmesi çok doğal ama dev adımlarla ilerliyorlar. Bazı oyuncularımız heyecanlı ve telaşlıydı. Tecrübelisi ve genciyle iyi bir takım olma yolundayız" demişti.
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