Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, sarı lacivertlilerin gündemine dair değerlendirmelerde bulundu. Koç, "Büyük değişikliğe gidecek ortam yok, teknik direktör değişikliği yok. Bize göre kaybedilmiş bir şey yok. Camia ümidini kaybetmesin." dedi. İşte ayrıntılar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, sarı lacivertlilerin gündemine dair değerlendirmelerde bulundu.

İŞTE KOÇ'UN SÖZLERİ:

"Büyük değişikliğe gidecek ortam yok, teknik direktör değişikliği yok. Vitor Pereira'yı getirmekle doğru yaptığımızı düşünüyorum. Pereira birinci gün daha hedef tahtasına konuldu. Daha 78 puan var. İki sezon evvel 22. haftada şampiyonluğun en büyük adayıydık. 7 haftada 21 puanının 18'ini kaybettik. Fenerbahçe 7 haftada doğrandı. Saha içi hataları var ama şu an anlamsız paniğe girildi. Bize göre kaybedilmiş bir şey yok. Camia ümidini kaybetmesin."

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