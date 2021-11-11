FENERBAHÇE HABERLERİ: Ali Koç'tan flaş açıklama! Fenerbahçe'de Vitor Pereira gönderilecek mi?
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, sarı lacivertlilerin gündemine dair değerlendirmelerde bulundu. Koç, "Büyük değişikliğe gidecek ortam yok, teknik direktör değişikliği yok. Bize göre kaybedilmiş bir şey yok. Camia ümidini kaybetmesin." dedi. İşte ayrıntılar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, sarı lacivertlilerin gündemine dair değerlendirmelerde bulundu.
İŞTE KOÇ'UN SÖZLERİ:
"Büyük değişikliğe gidecek ortam yok, teknik direktör değişikliği yok. Vitor Pereira'yı getirmekle doğru yaptığımızı düşünüyorum. Pereira birinci gün daha hedef tahtasına konuldu. Daha 78 puan var. İki sezon evvel 22. haftada şampiyonluğun en büyük adayıydık. 7 haftada 21 puanının 18'ini kaybettik. Fenerbahçe 7 haftada doğrandı. Saha içi hataları var ama şu an anlamsız paniğe girildi. Bize göre kaybedilmiş bir şey yok. Camia ümidini kaybetmesin."
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
- Başakşehir Fenerbahçe maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak? İşte tüm detaylar...
- Galatasaray Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak? Muhtemel 11'de hangi isimler var? İşte yanıtı
- Fenerbahçe hazırlık maçı: Fenerbahçe - PEC Zwolle maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Ücretli mi? | FB maçı
- Galatasaray son saniyeye kadar! Galatasaray - PSV Eindhoven maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
- Galatasaray maçı: Galatasaray - PSV Eindhoven maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Şifresiz mi? Bilet fiyatları ne kadar?
- Tokyo Olimpiyatları ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? 2020 Tokyo Olimpiyatları’na Türkiye’den hangi sporcular katılacak? İşte tüm detaylar...
- Fenerbahçe U19 - Trabzonspor U19 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | U19 Gelişim Ligi
- Ukrayna - İngiltere EURO 2020 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Avrupa Şampiyonası EURO 2020
- Son dakika spor haberleri: Trabzonspor transfer çalışmalarına devam ediyor! Ezgjan Alioski, Alexander Sörloth, Milan Rodic... | Ts haberleri
- Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe transfer listesini güncelledi! Jerome Boateng, Kolarov, David Luiz ve Arnaut Danjuma...