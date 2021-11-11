11 Kasım 2021, Perşembe

FENERBAHÇE

FENERBAHÇE HABERLERİ: Ali Koç'tan flaş açıklama! Fenerbahçe'de Vitor Pereira gönderilecek mi?

Flaş açıklama! Pereira gönderilecek mi?
FENERBAHÇE
ABONE OL
Güncelleme Tarihi: 11.11.2021 Giriş Tarihi: 11.11.2021

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, sarı lacivertlilerin gündemine dair değerlendirmelerde bulundu. Koç, "Büyük değişikliğe gidecek ortam yok, teknik direktör değişikliği yok. Bize göre kaybedilmiş bir şey yok. Camia ümidini kaybetmesin." dedi. İşte ayrıntılar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, sarı lacivertlilerin gündemine dair değerlendirmelerde bulundu.

İŞTE KOÇ'UN SÖZLERİ:

"Büyük değişikliğe gidecek ortam yok, teknik direktör değişikliği yok. Vitor Pereira'yı getirmekle doğru yaptığımızı düşünüyorum. Pereira birinci gün daha hedef tahtasına konuldu. Daha 78 puan var. İki sezon evvel 22. haftada şampiyonluğun en büyük adayıydık. 7 haftada 21 puanının 18'ini kaybettik. Fenerbahçe 7 haftada doğrandı. Saha içi hataları var ama şu an anlamsız paniğe girildi. Bize göre kaybedilmiş bir şey yok. Camia ümidini kaybetmesin."

FENERBAHÇE HABERLERİ: Resmen duyuruldu! Vitor Pereira'nın tazminatı var mı?

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
FENERBAHÇE HABERLERİ
Ali Koç’tan Mesut Özil’e: Artık o işleri bıraksın! Ali Koç'tan Mesut Özil'e: Artık o işleri bıraksın!
Resmen duyuruldu! Pereira’nın tazminatı var mı? Resmen duyuruldu! Pereira'nın tazminatı var mı?
Fatih Terim’e F.Bahçe’den flaş gönderme! Fatih Terim'e F.Bahçe'den flaş gönderme!
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör