FENERBAHÇE HABERLERİ: Resmen duyuruldu! Vitor Pereira'nın tazminatı var mı?
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, sarı lacivertlilerin gündemine dair kulüp televizyonuna açıklamalarda bulundu. Koç, Vitor Pereira'nın tazminatının olup olmadığı ile ilgili olarak, "Vitor Pereira'nın tazminatı yok. 5 yıl çalışmasa sorun olmaz. Çünkü Çin'de 10 yıllık birikim sağlamış. Hocamızın arkasındayız." dedi. İşte detaylar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, sarı lacivertlilerin gündemine dair kulüp televizyonuna açıklamalarda bulundu. Koç, Pereira'nın tazminat maddesi olup olmadığı konusuna açıklık getirdi.
İŞTE KOÇ'UN TAZMİNAT SÖZLERİ:
"Adam buraya hikayeyi tamamlamaya geldi. Hocaya da söyledim, 'Yeni birini ararsam, ilk senin haberin olur' dedim. Arkadan hoca aramak tarzım değil. B planı olmalıdır ama B planına gerek yok. Galatasaray'ı yeneceğiz. Ters sonuçta bile ayrılma olmayacak."
"Vitor Pereira'nın tazminatı yok. 5 yıl çalışmasa sorun olmaz. Çünkü Çin'de 10 yıllık birikim sağlamış. Hocamızın arkasındayız."
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