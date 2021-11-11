FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Real Madrid Antonio Rüdiger'in peşinde! Transferde Attila Szalai detayı...
Fenerbahçe'nin Macar stoperi Attila Szalai, performansıyla Avrupa'nın dev kulüplerinin listesine girmeyi başardı. Sarı lacivertliler ise 23 yaşındaki savunmacıyı takımda tutmak veya yüksek bir bonservis bedeliyle satmak istiyor. Öte yandan yıldız oyuncu için bir süredir girişimlerini sürdüren Chelsea cephesinde ise flaş bir gelişme yaşandı. İşte detaylar...
İspanya La Liga'da şampiyonluk yarışı veren Real Madrid, stoper bölgesine transfer yapmak için çalışmalarına devam ediyor. Varane ve Ramos'un sezon başında takımdan ayrılmasının ardından o bölgede elinde Militao, Alaba ve Nacho Fernandez kalan eflatun-beyazlı ekip, stoper takviyesi için arayış içine girdi. İspanyol ekibinin hedefinde ise Chelsea'nin tecrübeli stoperi Antonio Rüdiger var.
İNGİLİZ DEVİ SZALAI'Yİ İSTİYOR
Chelsea'nin Fenerbahçe'den Attila Szalai ile ilgilenmesi ve Chalobah'ın sözleşmesini uzatmasının ardından Alman savunmacıyla sözleşme yenilemesi beklenmiyor.
Real Madrid'in de sezon sonunda boşa çıkacak Rüdiger için devre arası transfer döneminde harekete geçmesi bekleniyor.
İSPANYOLLAR DA SZALAİ'NİN PEŞİNDE
Öte yandan İspanyol kulüpleri Atletico Madrid ve Sevilla da Fenerbahçe'nin Macar stoperi Attila Szalai'yi transfer listesine aldı.
İspanya'nın önde gelen gazetelerinden AS'da yer alan habere göre geçtiğimiz senelerde gösterdiği savunma performansının uzağında kalan Atletico Madrid, defansın ortasını güçlendirmek için Szalai'yi kadrosuna katmak istiyor.
Haberde ayrıca Sevilla'nın da 23 yaşındaki savunmacının durumunu yakından takip ettiği ifade edildi.
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