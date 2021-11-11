FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Real Madrid Antonio Rüdiger’in peşinde! Transferde Attila Szalai detayı...

İspanya La Liga'da şampiyonluk yarışı veren Real Madrid, stoper bölgesine transfer yapmak için çalışmalarına devam ediyor. Varane ve Ramos'un sezon başında takımdan ayrılmasının ardından o bölgede elinde Militao, Alaba ve Nacho Fernandez kalan eflatun-beyazlı ekip, stoper takviyesi için arayış içine girdi. İspanyol ekibinin hedefinde ise Chelsea'nin tecrübeli stoperi Antonio Rüdiger var.