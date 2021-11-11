11 Kasım 2021, Perşembe

FENERBAHÇE

FENERBAHÇE HABERLERİ: Ali Koç'tan Mesut Özil'e: Artık o işleri bıraksın!

Ali Koç’tan Mesut Özil’e: Artık o işleri bıraksın!
FENERBAHÇE
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Güncelleme Tarihi: 11.11.2021 Giriş Tarihi: 11.11.2021

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, canlı yayında yaptığı konuşmada Mesut Özil hakkında açıklamalarda bulundu. Koç, Özil'in ticari işlerine göndermede bulunurken, "Artık işine odaklanması lazım. Ticari işleri bir kenara koyup, Fenerbahçe için yapacaklarına konsantre olmalı." dedi. İşte o sözler... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, canlı yayında yaptığı açıklamalarda Mesut Özil'e eleştirilerde bulundu.

İŞTE O SÖZLER...

"Mesut Özil daha fazla oynamak istiyor, oynamaya aç. İyi bir Mesut'un neler yapacağını herkes biliyor. Oyun sistemi ile Mesut'un yaptıkları örtüşmüyor olabilir. Ancak hocamızın, Mesut'a ön yargısı yok.

Mesut aşık olduğu ülkesine, taptığı takımına döndü. İyi olmasını şampiyonluk kadar istiyorum. Artık işine odaklanması lazım. Ticari işleri bir kenara koyup, Fenerbahçe için yapacaklarına konsantre olmalı."

PEREIRA'YI DA UYARDI
Öte yandan Ali Koç, Mesut Özil ile ilgili konuşurken, Vitor Pereira'ya da mesaj gönderdi. Sarı lacivertli kulübün başkanı, "Bununla beraber Vitor Hocamız, Mesut'tan en iyi şekilde nasıl yararlanabileceğini bir daha gözden geçirmeli. Ona en uygun sistemi nasıl tesis eder? Ona çalışıyor zaten. Basında yer aldığı kadar büyük bir sorun yok. Mesut oynamadığı için mutsuz, zaman zaman bunu dile getiriyor." dedi.

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