Beşiktaş'ta 2017-17 ve 2017-18 dönemlerinde forma giyen Anderson Talisca'nın yeniden Türkiye'ye döneceği iddiaları gündeme gelmişti. Talisca'nın takımda mutsuz olduğu ve ara transfer döneminin yaklaşmasıyla birlikte Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin de Brezilyalı yıldız için temaslarda bulunduğu ifade edilmişti.