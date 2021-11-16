16 Kasım 2021, Salı

BEŞİKTAŞ

TRANSFER HABERLERİ - Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin de gündemindeydi! Resmi Talisca açıklaması geldi

Süper Lig devleri Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin, bir dönem ligimizde siyah beyazlı formayı giyen Anderson Talisca'nın peşinde düştüğü iddia edildi. İki devin yıldız oyuncuyla temas kurduğu ifade edilmiş ancak Talisca cephesi bu iddialar karşısında sessiz kalmıştı. Brezilyalı yıldızın kulübü Al-Nassr'dan transfer söylentileri üzerine bir açıklama geldi. İşte detaylar...

TRANSFER HABERLERİ - Beşiktaş ve Fenerbahçe’nin de gündemindeydi! Resmi Talisca açıklaması geldi
BEŞİKTAŞ
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Güncelleme Tarihi: 16.11.2021 Giriş Tarihi: 16.11.2021

Beşiktaş'ta 2017-17 ve 2017-18 dönemlerinde forma giyen Anderson Talisca'nın yeniden Türkiye'ye döneceği iddiaları gündeme gelmişti. Talisca'nın takımda mutsuz olduğu ve ara transfer döneminin yaklaşmasıyla birlikte Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin de Brezilyalı yıldız için temaslarda bulunduğu ifade edilmişti.

TRANSFER HABERLERİ - Beşiktaş ve Fenerbahçe’nin de gündemindeydi! Resmi Talisca açıklaması geldi

Anderson Talisca sessizliğini korurken kulübü Al-Nassr tarafından Türkiye'ye transfer iddialarıyla ilgili bir açıklama yapıldı.

TRANSFER HABERLERİ - Beşiktaş ve Fenerbahçe’nin de gündemindeydi! Resmi Talisca açıklaması geldi

AL NASSR YÖNETİCİSİNDEN TRANSFER AÇIKLAMASI

Al-Nassr kulübünden bir yetkili, Arapça yayın yapan bir siteye Talisca'nın transferiyle ilgili iddialara açıklık getirdi.

TRANSFER HABERLERİ - Beşiktaş ve Fenerbahçe’nin de gündemindeydi! Resmi Talisca açıklaması geldi

Yetkili, "Talisca'nın Türkiye'ye transferiyle ilgili iddialar gerçeği yansıtmıyor. Bu tarz haberler bazen fazla abartılıyor. Transfer söz konusu değil." Açıklamasını yaptı.

TRANSFER HABERLERİ - Beşiktaş ve Fenerbahçe’nin de gündemindeydi! Resmi Talisca açıklaması geldi

TALİSCA NE KADAR KAZANIYOR?

Haberde Talisca'nın yıllık kazancıyla ilgili bilgiler de yer alıyor. Brezilyalı yıldızın yıllık kazancının 8 milyon Euro olduğu ve Türk takımlarının bu rakamı karşılayamayacağı ifade edildi.

TRANSFER HABERLERİ - Beşiktaş ve Fenerbahçe’nin de gündemindeydi! Resmi Talisca açıklaması geldi

"TALİSCA BREZİLYA'YA DÖNECEK"

Al-Nassr yetkilisi tarafından yapılan açıklamalardan önce Brezilyalı gazeteci Jorge Nicola, geçtiğimiz günllerde yaptığı açıklamalarda Anderson Talisca'nın Al-Nassr'da mutsuz olduğunu ve ülkesi Brezilya'ya dönmek istediğini yazdı.

TRANSFER HABERLERİ - Beşiktaş ve Fenerbahçe’nin de gündemindeydi! Resmi Talisca açıklaması geldi

Bu açıklamaları da yalanlayan Al-Nassr yetkilisi böyle bir şeyin olmadığını ifade ederek bu iddiayı yalanladı.

TRANSFER HABERLERİ - Beşiktaş ve Fenerbahçe’nin de gündemindeydi! Resmi Talisca açıklaması geldi

Talisca, Al-Nassr formasıyla bu sezon çıktığı 12 maçta 6 gol ve 3 asistlik bir performans ortaya koydu.

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