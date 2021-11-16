TRANSFER HABERLERİ - Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin de gündemindeydi! Resmi Talisca açıklaması geldi
Süper Lig devleri Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin, bir dönem ligimizde siyah beyazlı formayı giyen Anderson Talisca'nın peşinde düştüğü iddia edildi. İki devin yıldız oyuncuyla temas kurduğu ifade edilmiş ancak Talisca cephesi bu iddialar karşısında sessiz kalmıştı. Brezilyalı yıldızın kulübü Al-Nassr'dan transfer söylentileri üzerine bir açıklama geldi. İşte detaylar...
Beşiktaş'ta 2017-17 ve 2017-18 dönemlerinde forma giyen Anderson Talisca'nın yeniden Türkiye'ye döneceği iddiaları gündeme gelmişti. Talisca'nın takımda mutsuz olduğu ve ara transfer döneminin yaklaşmasıyla birlikte Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin de Brezilyalı yıldız için temaslarda bulunduğu ifade edilmişti.
Anderson Talisca sessizliğini korurken kulübü Al-Nassr tarafından Türkiye'ye transfer iddialarıyla ilgili bir açıklama yapıldı.
AL NASSR YÖNETİCİSİNDEN TRANSFER AÇIKLAMASI
Al-Nassr kulübünden bir yetkili, Arapça yayın yapan bir siteye Talisca'nın transferiyle ilgili iddialara açıklık getirdi.
"TALİSCA BREZİLYA'YA DÖNECEK"
Al-Nassr yetkilisi tarafından yapılan açıklamalardan önce Brezilyalı gazeteci Jorge Nicola, geçtiğimiz günllerde yaptığı açıklamalarda Anderson Talisca'nın Al-Nassr'da mutsuz olduğunu ve ülkesi Brezilya'ya dönmek istediğini yazdı.
Bu açıklamaları da yalanlayan Al-Nassr yetkilisi böyle bir şeyin olmadığını ifade ederek bu iddiayı yalanladı.
Talisca, Al-Nassr formasıyla bu sezon çıktığı 12 maçta 6 gol ve 3 asistlik bir performans ortaya koydu.
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