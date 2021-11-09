09 Kasım 2021, Salı

FENERBAHÇE

FENERBAHÇE HABERLERİ: Vitor Pereira'nın Galatasaray derbisi planı belli oldu!

Fenerbahçe, Süper Lig'in 12. haftasında Kayserispor ile karşı karşıya gelmiş ve mücadeleden 2-2'lik beraberlikle ayrılmıştı. Sarı lacivertlilerde, alınan beraberliğin faturası Vitor Pereira'ya çıkarken, Portekizli teknik adam için Galatasaray derbisi kritik hale geldi. Pereira da, derbide bir ilki gerçekleştirmek istiyor. İşte ayrıntılar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

FENERBAHÇE HABERLERİ: Vitor Pereira’nın Galatasaray derbisi planı belli oldu!
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 09.11.2021

Milli araya Kayserispor beraberliği ile giden Fenerbahçe'de teknik direktör Vitor Pereira'nın da geleceği tartışılıyor.

FENERBAHÇE HABERLERİ: Vitor Pereira’nın Galatasaray derbisi planı belli oldu!

LİDERLİKTEN 7. SIRAYA
Süper Lig'de oynadığı son 4 maçta bir puan alabilen ve liderlikten 7. sıraya kadar gerileyen sarı-lacivertlilerde sıradaki rakip ise ezeli rakip Galatasaray.

FENERBAHÇE HABERLERİ: Vitor Pereira’nın Galatasaray derbisi planı belli oldu!

G.SARAY'A KARŞI İLK PEŞİNDE
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç tarafından son şansının derbi olduğu öne sürülen Portekiz teknik adam da, Galatasaray derbisinde bir ilk peşinde.

FENERBAHÇE HABERLERİ: Vitor Pereira’nın Galatasaray derbisi planı belli oldu!

ELEŞTİRİLERİ DE AZALTMAK İSTİYOR
Pereira, Galatasaray'a karşı hem ilk kez kazanmak, hem de gelen eleştirileri bir nebze olsun azaltmak istiyor.

FENERBAHÇE HABERLERİ: Vitor Pereira’nın Galatasaray derbisi planı belli oldu!

3 MAÇTA GALİBİYET ALAMADI
Fenerbahçe'yi 2015-2016 sezonunda da çalıştıran Pereira, Galatasaray'a karşı o sezon çıktığı 3 maçta galibiyet alamadı.

FENERBAHÇE HABERLERİ: Vitor Pereira’nın Galatasaray derbisi planı belli oldu!

LİGDE İKİ BERABERLİK
Akşam'ın haberine göre, 53 yaşındaki teknik adam yönetiminde söz konusu sezonda sarı-lacivertliler, Galatasaray'la ligde oynadığı maçlarda 1-1 ve 0-0 beraberlik aldı.

FENERBAHÇE HABERLERİ: Vitor Pereira’nın Galatasaray derbisi planı belli oldu!

TÜRKİYE KUPASI'NI KAYBETTİ
Öte yandan Fenerbahçe o sezon, Türkiye Kupası Finali'nde ise ezeli rakibine 1-0'lık skorla mağlup olarak kupayı kaybetti.

FENERBAHÇE HABERLERİ: Vitor Pereira’nın Galatasaray derbisi planı belli oldu!

MİLLİ ARADAN SONRA DERBİ
Fenerbahçe ile Galatasaray, milli aranın ardından 21 Kasım'da Nef Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek.

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