FENERBAHÇE HABERLERİ: Miha Zajc'tan transfer sözleri! "Eğer teklif gelirse..."
Geçen sezon Genoa'da kiralık olarak forma giyen Miha Zajc, teknik direktör Vitor Pereira'nın gelmesiyle birlikte takımda kalmıştı. Slovenya'nın 2022 Dünya Kupası Elemeleri için kampa katılan 27 yaşındaki oyuncu, burada çarpıcı açıklamalarda bulundu. İşte o sözler... | Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
Fenerbahçe'nin yıldız ismi Miha Zajc, Slovenya'nın Slovakya ve Güney Kıbrıs ile oynayacağı Katar 2022 Dünya Kupası Eleme maçlarına katılmak üzere milli takım kampına katıldı. Burada ülke basınına açıklamalarda bulunan 27 yaşındaki oyuncu, Fenerbahçe'deki geleceğine dair de konuştu.
"TEKLİFLER OLURSA DOĞRU OLANI SEÇERİM"
Akşam gazetesinin derlediği habere göre; kendisine yöneltilen transfer sorusuna yanıt veren Zajc, şu ifadeleri kullandı:
"Şu anda onu düşünmüyorum. Sezonun bu bölümünün bitmesi gerekiyor ve aralık ve ocakta neyin, nasıl olacağını göreceğiz. Ama kendimi bir yere zorlamak istemiyorum. Teklifler olursa, doğru olanı seçerim. Dünyanın geri kalanı da size daha iyi finansal fırsatlar sunuyor, ancak sizi bir yere zorlamıyor."
"DAHA İYİ SONUÇLAR ELDE EDECEĞİZ"
Zajc, Slovenya Milli Takımı'nın durumu hakkında da konuştu ve "Bir süredir birlikteyiz, bu yüzden birbirimizi daha iyi tanıyoruz ve bence koordinasyon daha iyi.
Bu sonuçlara yansımayabilir ama bu yönde devam etmeliyiz. Düzeltmemiz gereken birkaç şey var ama bu bir süreç. Yaptığımız şeye odaklanmalı, teknik heyete güvenmeliyiz ve o zaman daha da iyi sonuçlar elde edeceğiz" dedi.
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