10 Kasım 2021, Çarşamba
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Fenerbahçe'ye Altay Bayındır'dan kötü haber!
Fenerbahçe'de Altay Bayındır şoku yaşanmaya devam ediyor. Sarı-lacivertlilerin Konyaspor maçında sakatlanan genç file bekçisinden kötü haber geldi. Altay'ın yaklaşık 4 ay sahalardan uzak kalacağı öğrenildi. (FB spor haberleri)
Süper Lig'in 11. haftasında oynanan Konyaspor maçında sakatlanan Fenerbahçe'nin 1 numarası Altay Bayındır'dan kötü haber geldi. Fotomaç'ın derlediği habere göre sarı-lacivertlilerin 2-1 mağlup olduğu o karşılaşmada rakibin yıldız ismi Serdar Gürler ile çarpışan kaleci Altay, acılar içinde saha kenarına alınmıştı. Maçtan bir gün sonra bıçak altına yatan yıldız kalecinin tedavisine kısa süre başlanırken, ilk yapılan açıklamada 3 ay sahalardan uzak kalacağı vurgulanmıştı. 23 yaşındaki file bekçisinin son yapılan kontrollerinin ardından ise durumunun daha ciddi olduğu ve sahalara dönüşünün 4 ayı bulabileceği ifade edildi. Altay Bayındır'ın yokluğunda Kayserispor maçında kaleye geçen Berke Özer'in de sakatlığı olmasına rağmen 21 Kasım'da oynanacak Galatasaray derbisine yetişmesi bekleniyor.
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