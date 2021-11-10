10 Kasım 2021, Çarşamba

FENERBAHÇE

Fenerbahçe'den Wahbi Khazri hamlesi! Ocak ayında...

Fenerbahçe'de forvet konusunda bir türlü beklenilen verim alınamazken listeye Fransa Ligue 1 ekiplerinden St.Etienne forması giyen Wahbi Khazri alında. Sarı-lacivertliler bu sezon oldukça başarılı bir sezon geçiren Tunuslu forvet için ocak ayında bir görüşme gerçekleştirecek. (FB spor haberleri)

Fenerbahçe’den Wahbi Khazri hamlesi! Ocak ayında...
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 10.11.2021

Ara transfer sezonunda, kadrosuna bir golcü takviyesi yapmak isteyen Fenerbahçe'de transfer söylentileri çıkmaya başladı.

Fenerbahçe’den Wahbi Khazri hamlesi! Ocak ayında...

Africafootunited.com'da yer alan haberlerde sarı-lacivertlilerin St.Etienne formasıyla sezona müthiş bir başlangıç yapan Wahbi Khazri girişimlerini sıklaştırdı.

Fenerbahçe’den Wahbi Khazri hamlesi! Ocak ayında...

Sezon sonunda Fransız ekibiyle sözleşmesi bitecek olan 30 yaşındaki golcüyü ocak ayında kadrosuna katmayı planladığı belirtilen sarı-lacivertlilerin, tüm şartları zorladığı iddia edildi.

Fenerbahçe’den Wahbi Khazri hamlesi! Ocak ayında...

Khazri, Fransa Ligi'nde oynadığı 12 lig maçında 7 kez rakip fileleri havalandırdı. Yıldız futbolcu, ülkesi Tunus'un da Dünya Kupası Elemeleri'ndeki 4 karşılaşmasında 3 gol sevinci yaşadı.

Fenerbahçe’den Wahbi Khazri hamlesi! Ocak ayında...

Kariyerinde Bastia, Bordeaux, Sunderland, Rennes ve St.Etienne formaları giyen Khazri, 379 resmi maça çıktı. Bu karşılaşmalarda 95 kez rakip fileleri havalandıran Tunuslu futbolcu, 58 de asist yaptı.

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