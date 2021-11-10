FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe'nin de gündemindeydi! Inter'den flaş Alexis Sanchez kararı
İtalya Serie A'nın son şampiyonu Inter'in, Şilili yıldızı Alexis Sanchez'in takımdan ayrılması gündemde. İtalyan devi sezon başında Fenerbahçe'nin de transfer gündemide olan 32 yaşındaki oyuncu ile yolların ayrılması kararı aldı. İşte detaylar...
Inter'in Alexis Sanchez ile yollarını ayırmak istediği ifade edildi. Serie A devinin, bu sezon takımda fazla forma şansı bulamayan Şilili futbolcuyu devre arası transfer döneminde takımdan göndermek istediği kaydedildi.
ATLETICO MADRID TALİP
32 yaşındaki yıldızın ise İspanyol takımlarının gözdesi olduğu belirtildi. Atletico Madrid'in teknik direktörü Diego Simeone'nin, Sanchez'in tecrübesinden ve kalitesinden faydalanmayı düşündüğü ve bu transfere sıcak baktığı aktarıldı.
F.BAHÇE YENİDEN DEVREYE GİREBİLİR
Sezon başında birçok kez Inter ve oyuncu cephesiyle birçok kez temas kuran ancak bir türlü transferi noktalamayı başaramayan sarı lacivertliler, deneyimli forvet için yeniden devreye girebilir.
Kanarya'nın başarılı kalecisi Altay Bayındır'a da ilgisi olan Inter'in, Alexis Sanchez transferi karşılığında milli kaleciyi istemesi de gündeme gelebilir.
LİGDE 174 DAKİKA
Bu sezon Serie A'da 7 maçta 174 dakika süre alan ve bir asist yapan Sanchez'in, Inter ile Haziran 2023'e kadar sözleşmesi bulunuyor.
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