11 Kasım 2021, Perşembe

FENERBAHÇE

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe'nin de gündemindeydi! Inter'den flaş Alexis Sanchez kararı

İtalya Serie A'nın son şampiyonu Inter'in, Şilili yıldızı Alexis Sanchez'in takımdan ayrılması gündemde. İtalyan devi sezon başında Fenerbahçe'nin de transfer gündemide olan 32 yaşındaki oyuncu ile yolların ayrılması kararı aldı. İşte detaylar...

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe’nin de gündemindeydi! Inter’den flaş Alexis Sanchez kararı
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 10.11.2021

Inter'in Alexis Sanchez ile yollarını ayırmak istediği ifade edildi. Serie A devinin, bu sezon takımda fazla forma şansı bulamayan Şilili futbolcuyu devre arası transfer döneminde takımdan göndermek istediği kaydedildi.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe’nin de gündemindeydi! Inter’den flaş Alexis Sanchez kararı

ATLETICO MADRID TALİP

32 yaşındaki yıldızın ise İspanyol takımlarının gözdesi olduğu belirtildi. Atletico Madrid'in teknik direktörü Diego Simeone'nin, Sanchez'in tecrübesinden ve kalitesinden faydalanmayı düşündüğü ve bu transfere sıcak baktığı aktarıldı.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe’nin de gündemindeydi! Inter’den flaş Alexis Sanchez kararı

BARCELONA SÜRPRİZİ

Barcelona'nın yeni teknik direktörü Xavi'nin de, bir dönem takım arkadaşı olan tecrübeli futbolcunun Camp Nou'ya dönüşünü isteyebileceği ifade edildi.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe’nin de gündemindeydi! Inter’den flaş Alexis Sanchez kararı

F.BAHÇE YENİDEN DEVREYE GİREBİLİR

Sezon başında birçok kez Inter ve oyuncu cephesiyle birçok kez temas kuran ancak bir türlü transferi noktalamayı başaramayan sarı lacivertliler, deneyimli forvet için yeniden devreye girebilir.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe’nin de gündemindeydi! Inter’den flaş Alexis Sanchez kararı

Kanarya'nın başarılı kalecisi Altay Bayındır'a da ilgisi olan Inter'in, Alexis Sanchez transferi karşılığında milli kaleciyi istemesi de gündeme gelebilir.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe’nin de gündemindeydi! Inter’den flaş Alexis Sanchez kararı

LİGDE 174 DAKİKA

Bu sezon Serie A'da 7 maçta 174 dakika süre alan ve bir asist yapan Sanchez'in, Inter ile Haziran 2023'e kadar sözleşmesi bulunuyor.

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