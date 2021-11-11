11 Kasım 2021, Perşembe

FENERBAHÇE

FENERBAHÇE HABERLERİ - Sarı lacivertlilerde Miguel Crespo’ya takım aranıyor!

Sezon başında gelmişti! Şimdi takım aranıyor
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 11.11.2021

Fenerbahçe'ye sezon başında transfer olan Miguel Crespo, sarı lacivertli formayla beklentilerin altında kaldı. Ülkesinin basını 25 yaşındaki Portekizli orta saha için takım arandığını iddia etti. İşte detaylar...

Portekiz'in A Bola gazetesi, Fenerbahçe'nin beklentileri karşılamayan Miguel Crespo'yu devre arasında kiralamak için formül aradığını yazdı. Estoril'den 1.5 milyon euro bonservis bedeliyle transfer edilen 25 yaşındaki orta saha, sarı-lacivertli formayı 5 maçta giyerken gol ve asist üretemedi. Ligdeki son 2 karşılaşmada süre alamayan Crespo'nun 2024'e kadar konratı bulunuyor.

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