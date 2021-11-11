FENERBAHÇE HABERLERİ - Sarı lacivertlilerde Miguel Crespo’ya takım aranıyor!

Fenerbahçe'ye sezon başında transfer olan Miguel Crespo, sarı lacivertli formayla beklentilerin altında kaldı. Ülkesinin basını 25 yaşındaki Portekizli orta saha için takım arandığını iddia etti. İşte detaylar...

Portekiz'in A Bola gazetesi, Fenerbahçe'nin beklentileri karşılamayan Miguel Crespo'yu devre arasında kiralamak için formül aradığını yazdı. Estoril'den 1.5 milyon euro bonservis bedeliyle transfer edilen 25 yaşındaki orta saha, sarı-lacivertli formayı 5 maçta giyerken gol ve asist üretemedi. Ligdeki son 2 karşılaşmada süre alamayan Crespo'nun 2024'e kadar konratı bulunuyor.

DİĞER

FENERBAHÇE HABERLERİ