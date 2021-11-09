09 Kasım 2021, Salı

FENERBAHÇE

Fenerbahçe'de savunma SOS veriyor! Vitor Pereira'nın sistemi...

F.Bahçe’de savunma SOS veriyor! Pereira’nın sistemi...
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 09.11.2021

Süper Lig'de geride kalan 12 haftanın ardından 20 puanla 7. sırada yer alan Fenerbahçe'de savunmada büyük sıkıntılar yaşanmaya devam ediyor. Sarı-lacivertliler bu süreçte kalesinde 15 gol gördü. İşte son detaylar... (FB spor haberleri)

Fenerbahçe'de savunma da ipe un serdi... Kim Min Jae'nin transferi, Tisserand'ın form tutmasıyla sezona iyi başlayan defans hattı, Szalai ve kaleci Altay'ın da başarılı performansıyla ligin ilk 3 maçını gol yemeden kapatmıştı. Fotomaç'ın derlediği habere göre haklı övgüler alan defans daha sonra adeta eskiye döndü. Bireysel hatalar yine artmaya başlayınca, kale kapanmaz oldu. Sarı-lacivertliler ligde oynadığı son 9 maçta da gol yedi. Alanyaspor, Konyaspor ve Kayserispor ile oynanan son üç maçta kaleye gelen ilk toplar gol oldu. 9 maçta 16 gol yiyen Kanarya, maç başına kalesinde 1.66 gol gördü. Hücumda da üretken olunamayınca puan kayıpları kaçınılmaz hale geldi.
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