FENERBAHÇE HABERLERİ: Vitor Pereira'nın koltuğu sallanıyor! Yerine gelecek 5 aday...
Sezona iyi bir başlangıç yapan fakat UEFA Avrupa Ligi'nde aldığı başarısız sonuçlardan sonra ligde de son 4 maçta 3 mağlubiyet, 1 beraberlik alan Fenerbahçe Teknik Direktörü Vitor Pereira'nın koltuğu sallanıyor. Sarı-lacivertli takım, Portekizli teknik adamın yerine 5 aday belirledi. İşte detaylar... | Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
Koltuğu iyice sallanan Vitor Pereira 21 Kasım'daki Galatasaray derbisinde son şansını kullanacak. Portekizli teknik adam eğer o maçı da kaybederse gönderilecek. Fotomaç'ın haberine göre; Bu ihtimal nedeniyle şimdiden beş teknik direktör ismi gündeme geldi.
F.Bahçe'nin sezon başında da temas kurduğu ancak anlaşamadığı Lucien Favre yine listede. 64 yaşındaki İsviçreli teknik adam son olarak Borussia Dortmund'da görev yaptı.
Geçtiğimiz günlerde Tottenham ile yolları ayrılan Nuno Espirito Santo ve Çin'de Beijing Guoan'ı çalıştıran Slaven Bilic de adaylar arasında yer alıyor. Yerli hocalardan ise kapalı kapılar ardında Şenol Güneş ve Okan Buruk isimleri telaffuz ediliyor.
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