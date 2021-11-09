FENERBAHÇE HABERLERİ: Vitor Pereira’nın koltuğu sallanıyor! Yerine gelecek 5 aday...

Koltuğu iyice sallanan Vitor Pereira 21 Kasım'daki Galatasaray derbisinde son şansını kullanacak. Portekizli teknik adam eğer o maçı da kaybederse gönderilecek. Fotomaç'ın haberine göre; Bu ihtimal nedeniyle şimdiden beş teknik direktör ismi gündeme geldi.