10 Kasım 2021, Çarşamba
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Takımın teknik direktörü Özcan Bizati ile ilgili yorum yapan genç futbolcu, "Özcan Hoca, bize, yabancılara, çok iyi davranıyor. Herkese çok babacan yaklaşıyor" dedi.
Sezon sonunda Fenerbahçe'ye dönüp dönmeyeceği sorulan İsmail, "Ben futbolda her zaman şu anı düşünüyorum. Gelecekte neler olur bilemem. Benim şu an burada bir hayalim var, Bursaspor ile şampiyonluk yaşamak" ifadelerini kullandı.
"AİLEME SÖYLEMEDİM"
Fenerbahçe'den ilk teklif aldığında neler hissettiği sorulan 22 yaşındaki futbolcu, "Teklif geldiğinde çok heyecanlandım, hatta aileme söylememiştim gerçekleşsin diye. Taraftarı olduğum bir kulüpten gelen bir teklifti. Bu duyguyu kelimelere dökemem." şeklinde konuştu.
"HAYALİM MİLLİ TAKIM"
En büyük hayalinin Milli Takım'da forma giymek olduğunu söyleyen Bursasporlu futbolcu, "Hayalim Milli Takım'da forma giymek. Bunun için çok çalışmalıyım, bunun farkındayım. Avrupa'da da forma giymek isterim. La Liga'nın benim stilime göre daha uygun olduğunu söyleyebilirim. Premier Ligi'de seviyorum ama La Liga bana daha uygun. Atletico Madrid, Barcelona ve Real Madrid'i çok iyi takip ediyorum. Büyük bir Barcelona hayranıyım" diye konuştu.
"EMRE, INIESTA VE ZIDANE HAYRANIM"
Futbolda idolü olup olmadığı sorulan orta saha oyuncusu, "Emre Belözoğlu hastasıydım. Sahaya koyduğu karakter, hırsı, mücadelesi. Onun dışında Iniesta ve Zidane da hayranım diyebilirim. Iniesta'nın posterleri vardı evimde ve telefonumda. Zidane'nin de videolarını izleyip büyüdüm." şeklinde görüşlerini aktardı.
FENERBAHÇE HABERLERİ - İsmail Yüksek'ten transfer açıklaması! Hayalim...
Fenerbahçe'nin Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Bursaspor'a kiraladığı İsmail Yüksek geleceği hakkında açıklamalarda bulundu. Yüksek, ""Hayalim Milli Takım'da forma giymek. Bunun için çok çalışmalıyım, bunun farkındayım. Avrupa'da da forma giymek isterim. La Liga'nın benim stilime göre daha uygun olduğunu söyleyebilirim. Premier Ligi'de seviyorum ama La Liga bana daha uygun. Atletico Madrid, Barcelona ve Real Madrid'i çok iyi takip ediyorum. Büyük bir Barcelona hayranıyım." dedi. (FB spor haberleri)
Fenerbahçe'den, Spor Toto 1. Lig takımlarından Bursaspor'a kiralık olarak transfer olan İsmail Yüksek, geleceği ve hedefleriyle ilgili TRT Spor'a konuştu.
Takımın teknik direktörü Özcan Bizati ile ilgili yorum yapan genç futbolcu, "Özcan Hoca, bize, yabancılara, çok iyi davranıyor. Herkese çok babacan yaklaşıyor" dedi.
Sezon sonunda Fenerbahçe'ye dönüp dönmeyeceği sorulan İsmail, "Ben futbolda her zaman şu anı düşünüyorum. Gelecekte neler olur bilemem. Benim şu an burada bir hayalim var, Bursaspor ile şampiyonluk yaşamak" ifadelerini kullandı.
"AİLEME SÖYLEMEDİM"
Fenerbahçe'den ilk teklif aldığında neler hissettiği sorulan 22 yaşındaki futbolcu, "Teklif geldiğinde çok heyecanlandım, hatta aileme söylememiştim gerçekleşsin diye. Taraftarı olduğum bir kulüpten gelen bir teklifti. Bu duyguyu kelimelere dökemem." şeklinde konuştu.
"HAYALİM MİLLİ TAKIM"
En büyük hayalinin Milli Takım'da forma giymek olduğunu söyleyen Bursasporlu futbolcu, "Hayalim Milli Takım'da forma giymek. Bunun için çok çalışmalıyım, bunun farkındayım. Avrupa'da da forma giymek isterim. La Liga'nın benim stilime göre daha uygun olduğunu söyleyebilirim. Premier Ligi'de seviyorum ama La Liga bana daha uygun. Atletico Madrid, Barcelona ve Real Madrid'i çok iyi takip ediyorum. Büyük bir Barcelona hayranıyım" diye konuştu.
"EMRE, INIESTA VE ZIDANE HAYRANIM"
Futbolda idolü olup olmadığı sorulan orta saha oyuncusu, "Emre Belözoğlu hastasıydım. Sahaya koyduğu karakter, hırsı, mücadelesi. Onun dışında Iniesta ve Zidane da hayranım diyebilirim. Iniesta'nın posterleri vardı evimde ve telefonumda. Zidane'nin de videolarını izleyip büyüdüm." şeklinde görüşlerini aktardı.
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