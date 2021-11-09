10 Kasım 2021, Çarşamba

FENERBAHÇE

FENERBAHÇE HABERLERİ - Allahyar Sayyadmanesh performansıyla dikkat çekiyor! 6 takım birden...

Performansıyla dikkat çekiyor! 6 takım birden...
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 09.11.2021

Fenerbahçe'de bir türlü istenilen verimi gösteremeyen ve Zorya Luhansk'a satın alma opsiyonuyla kiralanan Allahyar Sayyadmanesh'e Anderlecht'in talip olduğu kaydedildi. İşte son detaylar...

Zorya Luhansk'ta gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken Allahyar Sayyadmanesh'e Anderlecht'in talip olduğu kaydedildi.

Belçika basınında yer alan haberlerde; Anderlecht'in yaz transfer dönemin için oyuncuya imza attırmak istediği ancak Fenerbahçe'nin 20 yaşındaki futbolcuyu ara transferde bonservisiyle elden çıkartmak istediği belirtildi.

Allahyar'la Belçika ekibinin dışında, PSV Eindhoven, Torino, Montpellier, Shakhtar Donetsk ve Bordeaux'un ilgilendiği ifade edildi.

ZORYA SATIN ALABİLİR

Zorya ve Fenerbahçe arasındaki anlaşmaya göre Ukrayna ekibi, genç futbolcunun bonservisini Aralık ayı sonuna kadar 3,5 milyon euro karşılığında alabilir.

Bu sezon Ukrayna Ligi'nde 13 maçta forma giyen Allahyar, 6 gol, 3 asistlik bir performans orataya koydu.
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