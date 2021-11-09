10 Kasım 2021, Çarşamba
BİZE ULAŞIN
Belçika basınında yer alan haberlerde; Anderlecht'in yaz transfer dönemin için oyuncuya imza attırmak istediği ancak Fenerbahçe'nin 20 yaşındaki futbolcuyu ara transferde bonservisiyle elden çıkartmak istediği belirtildi.
Allahyar'la Belçika ekibinin dışında, PSV Eindhoven, Torino, Montpellier, Shakhtar Donetsk ve Bordeaux'un ilgilendiği ifade edildi.
ZORYA SATIN ALABİLİR
Zorya ve Fenerbahçe arasındaki anlaşmaya göre Ukrayna ekibi, genç futbolcunun bonservisini Aralık ayı sonuna kadar 3,5 milyon euro karşılığında alabilir.
Bu sezon Ukrayna Ligi'nde 13 maçta forma giyen Allahyar, 6 gol, 3 asistlik bir performans orataya koydu.
FENERBAHÇE HABERLERİ - Allahyar Sayyadmanesh performansıyla dikkat çekiyor! 6 takım birden...
Fenerbahçe'de bir türlü istenilen verimi gösteremeyen ve Zorya Luhansk'a satın alma opsiyonuyla kiralanan Allahyar Sayyadmanesh'e Anderlecht'in talip olduğu kaydedildi. İşte son detaylar...
Zorya Luhansk'ta gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken Allahyar Sayyadmanesh'e Anderlecht'in talip olduğu kaydedildi.
Belçika basınında yer alan haberlerde; Anderlecht'in yaz transfer dönemin için oyuncuya imza attırmak istediği ancak Fenerbahçe'nin 20 yaşındaki futbolcuyu ara transferde bonservisiyle elden çıkartmak istediği belirtildi.
Allahyar'la Belçika ekibinin dışında, PSV Eindhoven, Torino, Montpellier, Shakhtar Donetsk ve Bordeaux'un ilgilendiği ifade edildi.
ZORYA SATIN ALABİLİR
Zorya ve Fenerbahçe arasındaki anlaşmaya göre Ukrayna ekibi, genç futbolcunun bonservisini Aralık ayı sonuna kadar 3,5 milyon euro karşılığında alabilir.
Bu sezon Ukrayna Ligi'nde 13 maçta forma giyen Allahyar, 6 gol, 3 asistlik bir performans orataya koydu.
YORUMLAR
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
FENERBAHÇE HABERLERİ
DİĞER HABERLER
Daha Fazla Gör
- Başakşehir Fenerbahçe maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak? İşte tüm detaylar...
- Galatasaray Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak? Muhtemel 11'de hangi isimler var? İşte yanıtı
- Fenerbahçe hazırlık maçı: Fenerbahçe - PEC Zwolle maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Ücretli mi? | FB maçı
- Galatasaray son saniyeye kadar! Galatasaray - PSV Eindhoven maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
- Galatasaray maçı: Galatasaray - PSV Eindhoven maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Şifresiz mi? Bilet fiyatları ne kadar?
- Tokyo Olimpiyatları ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? 2020 Tokyo Olimpiyatları’na Türkiye’den hangi sporcular katılacak? İşte tüm detaylar...
- Fenerbahçe U19 - Trabzonspor U19 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | U19 Gelişim Ligi
- Ukrayna - İngiltere EURO 2020 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Avrupa Şampiyonası EURO 2020
- Son dakika spor haberleri: Trabzonspor transfer çalışmalarına devam ediyor! Ezgjan Alioski, Alexander Sörloth, Milan Rodic... | Ts haberleri
- Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe transfer listesini güncelledi! Jerome Boateng, Kolarov, David Luiz ve Arnaut Danjuma...