Antwerp - Fenerbahçe maçı ne zaman? Fenerbahçe maçı hangi kanalda? Saat kaçta?
UEFA Avrupa Ligi'nde heyecan devam ediyor. Temsilcimiz Fenerbahçe, Belçika temsilcisi Antwerp ile kozlarını payaşacak. Son dönemlerde aldığı sonuçlarla hayal kırıklığı yaratan Fenerbahçe, müsabakayı kazanarak hem yükselişe geçmek hem de taraftarını sevindirmek istiyor. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Antwerp - Fenerbahçe maçı ne zaman? Fenerbahçe maçı hangi kanalda? Saat kaçta?
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UEFA Avrupa Ligi'nde heyecan devam ediyor. D grubu maçında Belçika temsilcisi ve Antwerp ile Fenerbahçe kozlarını paylaşacak. Maçın detayları merak ediliyor. Peki, Antwerp - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? Şifresiz mi?
ANTWERP - FENERBAHÇE MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?
Antwerp - Fenerbahçe maçı 4 Kasım Perşembe günü saat 23:00'de Exxen'de canlı yayınlanacak.
ANTWERP - FENERBAHÇE MAÇININ MUHTEMEL 11'LERİ
4 Kasım 2021 Perşembe
Royal Antwerp –Fenerbahçe
Bosuil Stadyumu / TSİ 23.00
25 Kasım 2021 Perşembe
Olympiakos-Fenerbahçe
Georgios Karaiskakis Stadyumu / TSİ 23.00
9 Aralık 2021 Perşembe
Fenerbahçe-Eintracht Frankfurt
Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi / TSİ 20.45
FENERBAHÇE'DE 3 SAKATLIK BİRDEN
Fenerbahçe'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Altay Bayındır'ın omzunda kırık tespit edilmemiş olmasına rağmen Acromioclavikuler seperasyon gözlemlenmiştir. Oyuncumuzun operasyon geçirmesine karar verilmiş ve tedavisine başlanmıştır.
Enner Valencia'nın sol ayak bileğinde bağ yaralanması tespiti yapılmış, konservatif tedavi uygulanması uygun görülmüştür.
Luiz Gustavo'nun sol biceps grade 1-2 arası yaralanma teşhis edilip tedavisine başlanmıştır."
ANTWERP - FENERBAHÇE MAÇININ HAKEMİ KİM?
Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi D Grubu'nda 4 Kasım Perşembe günü Belçika'nın Royal Antwerp takımıyla deplasmanda yapacağı 4. hafta müsabakasını Bosna Hersekli hakem Irfan Peljto yönetecek.
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