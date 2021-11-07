FENERBAHÇE HABERLERİ

Süper Lig'in 12. haftasında Fenerbahçe, sahasında Kayserispor'u konuk edecek. Son olarak UEFA Avrupa Ligi'nde Antwerp'i 3-0 yenen sarı lacivertliler, bu çıkışını sürdürmek adına Kayserispor karşısında önemli bir sınav verecek. Kanarya bu maçı kazanarak ligde yeniden bir seri yakalamanın peşinde. Mücadele öncesinde teknik direktör Vitor Pereira da ilk 11'ini belirledi. İşte iki takımın muhtemel 11'leri...

Fenerbahçe, Süper Lig'in 12. haftasında bugün Yukatel Kayserispor'u konuk edecek. Ligde oynadığı son 3 karşılaşmadan puan çıkaramayan sarı-lacivertli takım, kazanıp çıkışa geçmek istiyor. Aksi bir sonuçta Vitor Pereira yeniden hedef tahtasına oturacak. Hafta içinde UEFA Avrupa Ligi'nde Antwerp'i 3-0 yenerek moral bulan Kanarya'da 6 eksik var. Cezası devam eden Osayil'nin yanı sıra sakatlıkları bulunan Altay, Serdar Aziz, Valencia, Gustavo ve Mesut Özil bu akşam forma giyemeyecek.



Fotomaç'ın haberine göre; teknik direktör Vitor Pereira'nın Osayi Samuel dışında Antwerp'te gözlerin pasını silen 11'i bu akşam da sahaya sürmesi bekleniyor. Sarılacivertlilerin kalesinde yine Berke olacak. Savunmada Kim, Szalai ve Novak, orta sahada Sosa, Mert Hakan, Meyer, kanatlarda Ferdi ile Rossi oynayacak. Forvette Mergim Berisha, arkasında İrfan Can yer alacak... Konuk Kayserispor'da ise hedef en az 1 puan. Sarı-kırmızılılarda sezonu kapatan Mensah ile sakatlığı devam eden Uğur Demirok ve kırmızı kart cezalısı Onur yok.

MUHTEMEL 11'LER

FENERBAHÇE - Berke, Tisserand, Kim, Szalai (Novak), Sosa, Meyer, Mert Hakan, Ferdi, Rossi, İrfan Can, Berisha

KAYSERİSPOR - Lung, Ramazan, Hosseini, Kolovetsios, Carole, İbrahim, Campanharo, Emrah, Olivier, Thiam, Gavranovic



Kanarya'da 4 isim sarı kart ceza sınırında. 3'er sarı kartları bulunan Filip Novak, Miha Zajc ve Mert Hakan Yandaş bugünkü karşılaşmada da kart görmeleri durumunda Galatasaray derbisinde forma giyemeyecek.



HAZIRLIKLAR TAMAM

Sarı-lacivertliler hazırlıklarını dün akşam yaptığı idmanla tamamlayıp kampa girdi. Samandıra Can Bartu Tesisleri'ndeki antrenmanda pas ve çabukluk çalışmalarının ardından taktik prova gerçekleştirildiği bildirildi. Teknik direktör Pereira, oyunculardan, UEFA Avrupa Ligi'nde sergiledikleri futbolu, Kayserispor karşısında da tekrarlayıp 3 puanı almalarını istedi.

50 KEZ KARŞILAŞTILAR

İki takım ligde 50 kez karşılaştı. F.Bahçe'nin galibiyetlerde 31-9, gol sayısında 110-51 üstünlüğü var.

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