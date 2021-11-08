Fenerbahçe'ye Altay Bayındır'dan sonra Berke Özer şoku! Ümit Milli Takım'ın aday kadrosundan çıkarıldı
Fenerbahçe'de sakatlığı sebebiyle uzun bir süre sahalardan uzak kalacak Altay Bayındır'dan sonra, Berke Özer'den de kötü haber geldi. Genç kaleci, sakatlığı nedeniyle Ümit Milli Takım'ın aday kadrosundan çıkarıldı. Son olarak Kayserispor maçında görev alan sarı lacivertlilerin file bekçisi, belinden yaşadığı sakatlık nedeniyle Ümit Milli Takımı'mızın Belçika ve Danimarka maçlarında görev alamayacak. İşte detaylar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
Fenerbahçe'de Altay Bayındır'ın yokluğunda kaleyi devralan genç file bekçisi Berke Özer, sakatlığı sebebiyle Ümit Milli Takım kadrosundan çıkarıldı. Özer'in, Süper Lig'de oynanan ve 2-2 sona eren Kayserispor karşılaşması sonrası belinde ağrı hissettiği ifade edildi.
Ümit Milli Takımı resmi Twitter hesabından konuya ilişkin şu açıklama yapıldı:
Ümit Milli Takımı'mızda forma giyen Berke Özer, kulübü tarafından gönderilen raporda tedavi sürecinde bir süre yatak istirahati gerektirebilecek "bel ağrısı" nedeniyle Ümit Milli Takımı'mızın Belçika ve Danimarka maçlarının aday kadrosundan çıkarıldı.
Ümit Millî Takımımızda forma giyen— Türkiye #BizimÇocuklar 🇹🇷 (@MilliTakimlar) November 8, 2021
Berke Özer, kulübü tarafından gönderilen raporda tedavi sürecinde bir süre yatak istirahati gerektirebilecek "bel ağrısı" nedeniyle Ümit Milli Takımımızın Belçika ve Danimarka maçlarının aday kadrosundan çıkarıldı. 🇹🇷 #BizimÇocuklar
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