08 Kasım 2021, Pazartesi

FENERBAHÇE

Fenerbahçe'ye Altay Bayındır'dan sonra Berke Özer şoku! Ümit Milli Takım'ın aday kadrosundan çıkarıldı

F.Bahçe’de Berke Özer şoku!
FENERBAHÇE
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Güncelleme Tarihi: 08.11.2021 Giriş Tarihi: 08.11.2021

Fenerbahçe'de sakatlığı sebebiyle uzun bir süre sahalardan uzak kalacak Altay Bayındır'dan sonra, Berke Özer'den de kötü haber geldi. Genç kaleci, sakatlığı nedeniyle Ümit Milli Takım'ın aday kadrosundan çıkarıldı. Son olarak Kayserispor maçında görev alan sarı lacivertlilerin file bekçisi, belinden yaşadığı sakatlık nedeniyle Ümit Milli Takımı'mızın Belçika ve Danimarka maçlarında görev alamayacak. İşte detaylar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

Fenerbahçe'de Altay Bayındır'ın yokluğunda kaleyi devralan genç file bekçisi Berke Özer, sakatlığı sebebiyle Ümit Milli Takım kadrosundan çıkarıldı. Özer'in, Süper Lig'de oynanan ve 2-2 sona eren Kayserispor karşılaşması sonrası belinde ağrı hissettiği ifade edildi.

Ümit Milli Takımı resmi Twitter hesabından konuya ilişkin şu açıklama yapıldı:

Ümit Milli Takımı'mızda forma giyen Berke Özer, kulübü tarafından gönderilen raporda tedavi sürecinde bir süre yatak istirahati gerektirebilecek "bel ağrısı" nedeniyle Ümit Milli Takımı'mızın Belçika ve Danimarka maçlarının aday kadrosundan çıkarıldı.

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