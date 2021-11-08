Fenerbahçe'ye Altay Bayındır'dan sonra Berke Özer şoku! Ümit Milli Takım'ın aday kadrosundan çıkarıldı

Fenerbahçe'de Altay Bayındır'ın yokluğunda kaleyi devralan genç file bekçisi Berke Özer, sakatlığı sebebiyle Ümit Milli Takım kadrosundan çıkarıldı. Özer'in, Süper Lig'de oynanan ve 2-2 sona eren Kayserispor karşılaşması sonrası belinde ağrı hissettiği ifade edildi.

Ümit Milli Takımı resmi Twitter hesabından konuya ilişkin şu açıklama yapıldı:

Ümit Milli Takımı'mızda forma giyen Berke Özer, kulübü tarafından gönderilen raporda tedavi sürecinde bir süre yatak istirahati gerektirebilecek "bel ağrısı" nedeniyle Ümit Milli Takımı'mızın Belçika ve Danimarka maçlarının aday kadrosundan çıkarıldı.

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