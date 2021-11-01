01 Kasım 2021, Pazartesi
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Fenerbahçe Spor Kulübü, Şırnak'ta bulunan Vatan Ortaokulu'ndaki çocuklara malzeme yardımında bulundu.
Okul Müdürü tarafından, Vatan Ortaokulu öğrencilerinin spor aktivitelerini yapabilmek için hazırlanan ihtiyaç listesine Fenerbahçe kayıtsız kalmadı. Ülkenin dört bir yanındaki çocukların sporla buluşmasını amaçlayan Fenerbahçe, Kadıköy'den Şırnak'a bir köprü oluşturdu. Öğrencilere Fenerbahçe Spor Kulübü tarafından yazılmış bir mektupla birlikte gönderilen spor malzemeleri Şırnak'a ulaştığında öğrencilerin sevinci görülmeye değerdi.
Fenerbahçe’den anlamlı hareket!
Fenerbahçe Spor Kulübü, Şırnak Vatan Ortaokulu’ndaki çocukları sarı-lacivert renklerle buluşturdu. Okul Müdürü tarafından, Vatan Ortaokulu öğrencilerinin spor aktivitelerini yapabilmek için hazırlanan ihtiyaç listesine Fenerbahçe kayıtsız kalmadı. Ülkenin dört bir yanındaki çocukların sporla buluşmasını amaçlayan Fenerbahçe, Kadıköy’den Şırnak’a bir köprü oluşturdu. | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
Fenerbahçe Spor Kulübü, Şırnak Vatan Ortaokulu'ndaki çocukları sarı-lacivert renklerle buluşturdu.
Fenerbahçe Spor Kulübü, Şırnak'ta bulunan Vatan Ortaokulu'ndaki çocuklara malzeme yardımında bulundu.
Okul Müdürü tarafından, Vatan Ortaokulu öğrencilerinin spor aktivitelerini yapabilmek için hazırlanan ihtiyaç listesine Fenerbahçe kayıtsız kalmadı. Ülkenin dört bir yanındaki çocukların sporla buluşmasını amaçlayan Fenerbahçe, Kadıköy'den Şırnak'a bir köprü oluşturdu. Öğrencilere Fenerbahçe Spor Kulübü tarafından yazılmış bir mektupla birlikte gönderilen spor malzemeleri Şırnak'a ulaştığında öğrencilerin sevinci görülmeye değerdi.
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