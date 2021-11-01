01 Kasım 2021, Pazartesi

FENERBAHÇE

Fenerbahçe’den anlamlı hareket!

F.Bahçe’den anlamlı hareket
FENERBAHÇE
ABONE OL
Giriş Tarihi: 01.11.2021

Fenerbahçe Spor Kulübü, Şırnak Vatan Ortaokulu’ndaki çocukları sarı-lacivert renklerle buluşturdu. Okul Müdürü tarafından, Vatan Ortaokulu öğrencilerinin spor aktivitelerini yapabilmek için hazırlanan ihtiyaç listesine Fenerbahçe kayıtsız kalmadı. Ülkenin dört bir yanındaki çocukların sporla buluşmasını amaçlayan Fenerbahçe, Kadıköy’den Şırnak’a bir köprü oluşturdu. | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

Fenerbahçe Spor Kulübü, Şırnak Vatan Ortaokulu'ndaki çocukları sarı-lacivert renklerle buluşturdu.

Fenerbahçe Spor Kulübü, Şırnak'ta bulunan Vatan Ortaokulu'ndaki çocuklara malzeme yardımında bulundu.

Okul Müdürü tarafından, Vatan Ortaokulu öğrencilerinin spor aktivitelerini yapabilmek için hazırlanan ihtiyaç listesine Fenerbahçe kayıtsız kalmadı. Ülkenin dört bir yanındaki çocukların sporla buluşmasını amaçlayan Fenerbahçe, Kadıköy'den Şırnak'a bir köprü oluşturdu. Öğrencilere Fenerbahçe Spor Kulübü tarafından yazılmış bir mektupla birlikte gönderilen spor malzemeleri Şırnak'a ulaştığında öğrencilerin sevinci görülmeye değerdi.
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

FENERBAHÇE HABERLERİ
Antwerp - F.Bahçe maçının iddaa oranları belli oldu! Antwerp - F.Bahçe maçının iddaa oranları belli oldu!
Mesut Özil’den takım arkadaşlarına uyarı! Mesut Özil'den takım arkadaşlarına uyarı!
Futbolculara sitem etti! Yeni gelen hocayla ne oynayacaksın? Futbolculara sitem etti! "Yeni gelen hocayla ne oynayacaksın?"
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör