08 Kasım 2021, Pazartesi

FENERBAHÇE

FENERBAHÇE HABERLERİ: Fenerbahçe kalecisiz kaldı! Altay Bayındır'ın ardından Berke Özer de sakatlandı

Fenerbahçe, Süper Lig'in 12. haftasında sahasında Kayserispor'u konuk etmiş ve mücadeleden 2-2'lik beraberlikle ayrılmıştı. Sarı lacivertlilerin, Kayserispor ile oynadığı maçta Altay Bayındır, sakatlığı nedeniyle forma giyememişti. Altay'ın, Kayserispor mücadelesi öncesi ilk yarıyı kapattığı açıklanmıştı. Kanarya, Kayserispor maçı sonrası bir kaleci sakatlığı daha yaşandı. Fenerbahçe'de Berke Özer de, bel ağrısı sebebiyle Ümit Milli Takım aday kadrosundan çıkarıldı. Peki Fenerbahçe'de diğer kaleci opsiyonlarında kimler var? İşte ayrıntılar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

FENERBAHÇE HABERLERİ: Fenerbahçe kalecisiz kaldı! Altay Bayındır’ın ardından Berke Özer de sakatlandı
FENERBAHÇE
ABONE OL
Giriş Tarihi: 08.11.2021

Süper Lig'in 12. haftasında oynanan Fenerbahçe - Kayserispor maçı 2-2'lik beraberlike sonuçlanırken, sarı lacivertlilere maç sonrası Berke Özer'den kötü haber geldi.

FENERBAHÇE HABERLERİ: Fenerbahçe kalecisiz kaldı! Altay Bayındır’ın ardından Berke Özer de sakatlandı

Fenerbahçe'nin genç eldiveni sakatlığı nedeniyle Ümit Milli Takım aday kadrosundan çıkarıldı.

FENERBAHÇE HABERLERİ: Fenerbahçe kalecisiz kaldı! Altay Bayındır’ın ardından Berke Özer de sakatlandı

'AS' KALECİ KALMADI
Sarı lacivertlilerde Altay Bayındır, yaşadığı sakatlık sonrası bıçak altına yatmış ve ilk yarıyı kapatmıştı. Berke Özer'in de sakatlığı sonrası sarı lacivertlilerde 'as takım kalecisi' kalmadı.

FENERBAHÇE HABERLERİ: Fenerbahçe kalecisiz kaldı! Altay Bayındır’ın ardından Berke Özer de sakatlandı

2 OPSİYON VAR
Öte yandan Fenerbahçe'de olası kaleci pozisyonu için 2 isi bulunuyor. Bunlardan biri, 2003 doğumlu 18 yaşındaki Ertuğrul Çetin ev yine 2003 doğumlu Bartu Kulbilge.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
FENERBAHÇE HABERLERİ
Canlı yayında Pereira’nın geleceğini açıkladı! Milli arada yollar ayrılacak mı? Canlı yayında Pereira'nın geleceğini açıkladı! Milli arada yollar ayrılacak mı?
F.Bahçe için flaş Pereira sözleri! Sürecin uzamasına izin vermemelisiniz F.Bahçe için flaş Pereira sözleri! "Sürecin uzamasına izin vermemelisiniz"
F.Bahçe’de Berke Özer şoku! F.Bahçe'de Berke Özer şoku!
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör