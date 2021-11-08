2 OPSİYON VAR

Öte yandan Fenerbahçe'de olası kaleci pozisyonu için 2 isi bulunuyor. Bunlardan biri, 2003 doğumlu 18 yaşındaki Ertuğrul Çetin ev yine 2003 doğumlu Bartu Kulbilge.

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