FENERBAHÇE HABERLERİ: Fenerbahçe kalecisiz kaldı! Altay Bayındır'ın ardından Berke Özer de sakatlandı
Fenerbahçe, Süper Lig'in 12. haftasında sahasında Kayserispor'u konuk etmiş ve mücadeleden 2-2'lik beraberlikle ayrılmıştı. Sarı lacivertlilerin, Kayserispor ile oynadığı maçta Altay Bayındır, sakatlığı nedeniyle forma giyememişti. Altay'ın, Kayserispor mücadelesi öncesi ilk yarıyı kapattığı açıklanmıştı. Kanarya, Kayserispor maçı sonrası bir kaleci sakatlığı daha yaşandı. Fenerbahçe'de Berke Özer de, bel ağrısı sebebiyle Ümit Milli Takım aday kadrosundan çıkarıldı. Peki Fenerbahçe'de diğer kaleci opsiyonlarında kimler var? İşte ayrıntılar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
Süper Lig'in 12. haftasında oynanan Fenerbahçe - Kayserispor maçı 2-2'lik beraberlike sonuçlanırken, sarı lacivertlilere maç sonrası Berke Özer'den kötü haber geldi.
Fenerbahçe'nin genç eldiveni sakatlığı nedeniyle Ümit Milli Takım aday kadrosundan çıkarıldı.
'AS' KALECİ KALMADI
Sarı lacivertlilerde Altay Bayındır, yaşadığı sakatlık sonrası bıçak altına yatmış ve ilk yarıyı kapatmıştı. Berke Özer'in de sakatlığı sonrası sarı lacivertlilerde 'as takım kalecisi' kalmadı.
2 OPSİYON VAR
Öte yandan Fenerbahçe'de olası kaleci pozisyonu için 2 isi bulunuyor. Bunlardan biri, 2003 doğumlu 18 yaşındaki Ertuğrul Çetin ev yine 2003 doğumlu Bartu Kulbilge.
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