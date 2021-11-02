FENERBAHÇE HABERLERİ - Kanarya'nın Enner Valencia'sız işi zor!

Bu sezon gol atma sıkıntısı çeken Fenerbahçe'nin skora en çok katkı veren oyuncusu Enner Valencia, Konyaspor maçında sakatlandı. Ekvadorlu oyuncunun sahalardan uzak kalacak olması, sarı lacivertlilere gol yollarına büyük sorun yaşatacak. Bu süreçte Fenerbahçe'de, Mergim Berisha ve Serdar Dursun görev alacak.

Konyaspor maçında sol ayak bileğinden sakatlanan Enner Valencia'nın 1 ay sahalardan uzak kalması bekleniyor. Yıldız ismin yokluğu sarı-lacivertlileri özellikle hücumda sıkıntıya sokacak. Bu sezon skorda takımın lokomotifi olan Ekvadorlu oyuncu resmi maçlarda atılan 24 golün 10'una tek başına imza attı. 7 gol, 3 asist üreten Valencia'nın yokluğunda Mergim Berisha ve Serdar Dursun'un devreye girmesi ümit ediliyor.

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