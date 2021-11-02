02 Kasım 2021, Salı

FENERBAHÇE

FENERBAHÇE HABERLERİ - Kanarya'nın Enner Valencia'sız işi zor!

Kanarya’nın Valencia’sız işi zor!
FENERBAHÇE
ABONE OL
Giriş Tarihi: 02.11.2021

Bu sezon gol atma sıkıntısı çeken Fenerbahçe'nin skora en çok katkı veren oyuncusu Enner Valencia, Konyaspor maçında sakatlandı. Ekvadorlu oyuncunun sahalardan uzak kalacak olması, sarı lacivertlilere gol yollarına büyük sorun yaşatacak. Bu süreçte Fenerbahçe'de, Mergim Berisha ve Serdar Dursun görev alacak.

Konyaspor maçında sol ayak bileğinden sakatlanan Enner Valencia'nın 1 ay sahalardan uzak kalması bekleniyor. Yıldız ismin yokluğu sarı-lacivertlileri özellikle hücumda sıkıntıya sokacak. Bu sezon skorda takımın lokomotifi olan Ekvadorlu oyuncu resmi maçlarda atılan 24 golün 10'una tek başına imza attı. 7 gol, 3 asist üreten Valencia'nın yokluğunda Mergim Berisha ve Serdar Dursun'un devreye girmesi ümit ediliyor.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
FENERBAHÇE HABERLERİ
Pereira’yla yolun sonuna doğru! Listede 3 aday var Pereira'yla yolun sonuna doğru! Listede 3 aday var
F.Bahçe’de acı bilanço! Toplam harcanan para... F.Bahçe'de acı bilanço! Toplam harcanan para...
Pereira’dan zorunlu rotasyon! Valencia ve Gustavo yerine... Pereira'dan zorunlu rotasyon! Valencia ve Gustavo yerine...
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör