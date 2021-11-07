08 Kasım 2021, Pazartesi

FENERBAHÇE

Semt77 Yalovaspor 60-86 Fenerbahçe Beko (MAÇ SONUCU-ÖZET) | F.Bahçe Beko farka koştu!

F.Bahçe Beko farka koştu!
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 07.11.2021

ING Basketbol Süper Ligi'nin 7. haftasında Fenerbahçe Beko ile Semt77 Yalovaspor karşı karşıya geldi. Müsabakayı sarı-lacivertli takım 86-60 kazandı. | Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

ING Basketbol Süper Ligi'nin 7. haftasında Fenerbahçe Beko, deplasmanda karşılaştığı Semt77 Yalovaspor'u 86-60 yendi.

Salon: 90. Yıl

Hakemler: Kerem Baki, Mehmet Serdar Ünal, Ali Köseoğlu

Semt77 Yalovaspor: Cosey 10, Jones 8, Oğulcan Baykan, İsmail Kerem Gülmez, Emir Gökalp, Williams 11, Can Altıntığ 2, İlkan Karaman 2, Conklin 13, Lee 4, Mert Celep 3, Muhammed Doğan Şenli 7,

Fenerbahçe Beko: Metecan Birsen 4, Şehmus Hazer, Shayok 9, İsmet Akpınar 5, Ekrem Sancaklı 2, Melih Mahmutoğlu 5, Tarık Biberoviç 10, De Colo 9, Guduric 6, Vesely 12, Booker 10, Ahmet Düverioğlu 14,

1. Periyot: 20-23

Devre: 33-47

3. Periyot: 49-65

5 Faul: Doğan Şenli (28.40), Lee (32.20), Conklin (33.07) (Semt77 Yalovaspor)

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