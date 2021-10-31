31 Ekim 2021, Pazar

BASKETBOL

Fenerbahçe Beko 102-80 Gaziantep Basketbol (MAÇ SONUCU - ÖZET) | ING Basketbol Süper Ligi

F.Bahçe Beko evinde farklı kazandı
BASKETBOL
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Giriş Tarihi: 31.10.2021

ING Basketbol Süper Ligi'nin 6. haftasında Fenerbahçe Beko, sahasında Gaziantep Basketbol'u 102-80 yendi.

ING Basketbol Süper Ligi'nin 6. haftasında Fenerbahçe Beko, sahasında Gaziantep Basketbol'u 102-80 yendi.

Salon: Ülker Spor ve Etkinlik

Hakemler: Osman Sinan İşgüder, Semih Vural, Musa Kazım Çetin

Fenerbahçe Beko: Shayok 11, Melih Mahmutoğlu 27, Henry 15, Vesely 11, Polonara 4, İsmet Akpınar 9, Guduric 5, Ahmet Düverioğlu 6, Metecan Birsen 9, Şehmus Hazer, Tarık Biberoviç, Ekrem Sancaklı 5

Gaziantep Basketbol: Gulley 18, Luther 6, Peterson 22, İsmail Cem Ulusoy 3, Alpha Kaba 21, Doyle 7, Orhan Aydın Haciyeva 3, Tevfik Akdamar, Harun Apaydın, Dusan Cantekin,

1. Periyot: 21-32

Devre: 46-47

3. Periyot: 71-66

5 faulle çıkan: 34.42 Gulley (Gaziantep Basketbol)

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