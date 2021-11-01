01 Kasım 2021, Pazartesi

FENERBAHÇE

Fenerbahçe'de kale Berke Özer'e emanet

Kale Berke’ye emanet
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 01.11.2021

Altay Bayındır'ın sakatlanmasıyla kale Berke Özer'e kaldı. 21 yaşındaki file bekçisi, Konya'da oyuna girdikten sonra yaptığı kurtarışlarla, "Bana güvenebilirsiniz" mesajı verirken, yedek kaleci ise 2003 doğumlu Osman Ertuğrul Çetin olacak. U19 takımının kalesini koruyan Çetin 23 maçta 38 gol yedi.

Altay Bayındır'ın sakatlanmasıyla kale Berke Özer'e kaldı. 21 yaşındaki file bekçisi, Konya'da oyuna girdikten sonra yaptığı kurtarışlarla, "Bana güvenebilirsiniz" mesajı verirken, yedek kaleci ise 2003 doğumlu Osman Ertuğrul Çetin olacak. U19 takımının kalesini koruyan Çetin 23 maçta 38 gol yedi.
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