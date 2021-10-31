31 Ekim 2021, Pazar

FENERBAHÇE

Fenerbahçe'den sürpriz transfer hamlesi! Takımında oynamıyor ama...

Süper Lig'in 11. haftasında Konyaspor'a 2-1 mağlup olarak kötü gidişata dur diyemeyen Fenerbahçe'de devre arası transfer hamleleri oldukça hareketli geçecek gibi duruyor. Sarı-lacivertlilerde özellikle Vitor Pereira'nın sisteminde çok önemli olan sağ ve sol kanat oyuncuları için arayışlar tüm hızıyla sürüyor. Sol kanatta Ferdi ve sağ kanatta Osayi'yi tercih eden Portekizli hoca bu bölgede alternatif isimler istedi. İşte listede yer alan İlyas Bircan ve transferdeki son detaylar... (FB spor haberleri)

Fenerbahçe’den sürpriz transfer hamlesi! Takımında oynamıyor ama...
FENERBAHÇE
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Güncelleme Tarihi: 31.10.2021 Giriş Tarihi: 31.10.2021

Fenerbahçe'nin Trabzonspor ile oynadığı karşılaşmada yapmış olduğu davranışlar nedeniyle 3 maç ceza alan Osayi'nin yerine sağ bekte görev alan Nazım Sangare Vitor Pereira'nın gözüne giremedi.

Fenerbahçe’den sürpriz transfer hamlesi! Takımında oynamıyor ama...

Buna göre sarı-lacivertliler gelecek sezon devreye girecek olan 7+4 kuralı nedeniyle yerli sağ bek arayışları kapsamında Almanya'nın Hannover 96 takımında yetişen ve TFF 1. Lig ekiplerinden Menemenspor'da forma giyen İlyas Bircan'ı gündemine aldı.

Fenerbahçe’den sürpriz transfer hamlesi! Takımında oynamıyor ama...

İLYAS BİRCAN KİMDİR?
İlyas Bircan bu sezon İzmir ekibiyle sadece ligin ilk maçında oynanan Adanaspor maçı ve Ziraat Türkiye Kupası'nda oynanan Karşıyaka maçlarında görev aldı.

Fenerbahçe’den sürpriz transfer hamlesi! Takımında oynamıyor ama...

22 yaşındaki futbolcunun sözleşmesi 2020 yılında sona ererken, İzmir ekibi Menemenspor'un sözleşmesini 2 yıllık uzatma hakkı bulunuyor.

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