Fenerbahçe’den sürpriz transfer hamlesi! Takımında oynamıyor ama...

Buna göre sarı-lacivertliler gelecek sezon devreye girecek olan 7+4 kuralı nedeniyle yerli sağ bek arayışları kapsamında Almanya'nın Hannover 96 takımında yetişen ve TFF 1. Lig ekiplerinden Menemenspor'da forma giyen İlyas Bircan'ı gündemine aldı.