Fenerbahçe'den sürpriz transfer hamlesi! Takımında oynamıyor ama...
Süper Lig'in 11. haftasında Konyaspor'a 2-1 mağlup olarak kötü gidişata dur diyemeyen Fenerbahçe'de devre arası transfer hamleleri oldukça hareketli geçecek gibi duruyor. Sarı-lacivertlilerde özellikle Vitor Pereira'nın sisteminde çok önemli olan sağ ve sol kanat oyuncuları için arayışlar tüm hızıyla sürüyor. Sol kanatta Ferdi ve sağ kanatta Osayi'yi tercih eden Portekizli hoca bu bölgede alternatif isimler istedi. İşte listede yer alan İlyas Bircan ve transferdeki son detaylar... (FB spor haberleri)
Fenerbahçe'nin Trabzonspor ile oynadığı karşılaşmada yapmış olduğu davranışlar nedeniyle 3 maç ceza alan Osayi'nin yerine sağ bekte görev alan Nazım Sangare Vitor Pereira'nın gözüne giremedi.
Buna göre sarı-lacivertliler gelecek sezon devreye girecek olan 7+4 kuralı nedeniyle yerli sağ bek arayışları kapsamında Almanya'nın Hannover 96 takımında yetişen ve TFF 1. Lig ekiplerinden Menemenspor'da forma giyen İlyas Bircan'ı gündemine aldı.
İLYAS BİRCAN KİMDİR?
İlyas Bircan bu sezon İzmir ekibiyle sadece ligin ilk maçında oynanan Adanaspor maçı ve Ziraat Türkiye Kupası'nda oynanan Karşıyaka maçlarında görev aldı.
22 yaşındaki futbolcunun sözleşmesi 2020 yılında sona ererken, İzmir ekibi Menemenspor'un sözleşmesini 2 yıllık uzatma hakkı bulunuyor.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
- Başakşehir Fenerbahçe maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak? İşte tüm detaylar...
- Galatasaray Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak? Muhtemel 11'de hangi isimler var? İşte yanıtı
- Fenerbahçe hazırlık maçı: Fenerbahçe - PEC Zwolle maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Ücretli mi? | FB maçı
- Galatasaray son saniyeye kadar! Galatasaray - PSV Eindhoven maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
- Galatasaray maçı: Galatasaray - PSV Eindhoven maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Şifresiz mi? Bilet fiyatları ne kadar?
- Tokyo Olimpiyatları ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? 2020 Tokyo Olimpiyatları’na Türkiye’den hangi sporcular katılacak? İşte tüm detaylar...
- Fenerbahçe U19 - Trabzonspor U19 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | U19 Gelişim Ligi
- Ukrayna - İngiltere EURO 2020 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Avrupa Şampiyonası EURO 2020
- Son dakika spor haberleri: Trabzonspor transfer çalışmalarına devam ediyor! Ezgjan Alioski, Alexander Sörloth, Milan Rodic... | Ts haberleri
- Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe transfer listesini güncelledi! Jerome Boateng, Kolarov, David Luiz ve Arnaut Danjuma...