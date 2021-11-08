08 Kasım 2021, Pazartesi

FENERBAHÇE

Fenerbahçe Kayserispor maçı sonrası Mesut Özil'den flaş paylaşım!

Özil’den maç sonu flaş paylaşım!
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 08.11.2021

Süper Lig'in 12. haftasında evinde Kayserispor ile 2-2 berabere kalan Fenerbahçe'de oyuna sonradan girdikten sonra takımın son dakikada kazandığı penaltıyı gole çeviren Mesut Özil'den maçın ardından flaş bir paylaşım geldi. İşte Özil'in paylaşımı... (FB spor haberleri)

Spor Toto Süper Lig'de sahasında Kayserispor ile berabere kalan Fenerbahçe'de, takımın yıldızlarından Mesut Özil, maçın ardından bir paylaşımda bulundu.

Kayserispor mücadelesinde 69. dakikada oyuna dahil olan Mesut, paylaşımında, "Bunu kazanmalıydık" ifadelerine yer verdi.

Tecrübeli futbolcu, Kayserispor karşısında penaltıdan takımının ikinci golünü atma başarısı gösterdi.

İşte Mesut Özil'in o paylaşımı:

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