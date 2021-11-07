08 Kasım 2021, Pazartesi

FENERBAHÇE

Fenerbahçe - Kayserispor maçında Attila Szalai ve Berke Özer arasında ilginç anlar!

Maçta ilginç anlar! F.Bahçeli 2 isim...
FENERBAHÇE
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Güncelleme Tarihi: 07.11.2021 Giriş Tarihi: 07.11.2021

Spor Toto Süper Lig'in 12. haftasında Fenerbahçe sahasında Kayserispor'u ağırladı. Mücadelenin ilk yarısında Berke Özer ve Attila Szalai arasında ilginç anlar yaşandı. | Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

Süper Lig'in 12. haftasında Fenerbahçe, sahasında Kayserispor ile karşılaştı. İlk yarının son dakikalarında sarı lacivertlilerin savunmasında ilginç anlar yaşandı.

Attila Szalai, savunmadaki topu çizgide tuttu, kaleci Berke Özer ise çalılmlarla topu taca atarak pozisyonu durdurdu.

İŞTE O ANLAR: (Görüntüler beIN Sports'tan alınmıştır)

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