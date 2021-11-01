01 Kasım 2021, Pazartesi

FENERBAHÇE

Fenerbahçe'de İrfan Can Kahveci tesellisi

İrfan Can tesellisi
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 01.11.2021

Konyaspor maçıyla formasına kavuşan İrfan Can Kahveci'nin performansı sevindirdi. Genç yıldız attığı müthiş frikik golüyle kalitesini gösterirken, oyunda kaldığı süre içinde 4 de kilit pas verdi. Teknik direktör Pereira'nın İrfan Can'a Antwerp karşısında ilk onbirde şans vermesi bekleniyor.

Konyaspor maçıyla formasına kavuşan İrfan Can Kahveci'nin performansı sevindirdi. Genç yıldız attığı müthiş frikik golüyle kalitesini gösterirken, oyunda kaldığı süre içinde 4 de kilit pas verdi. Teknik direktör Pereira'nın İrfan Can'a Antwerp karşısında ilk onbirde şans vermesi bekleniyor.
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