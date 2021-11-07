Fenerbahçe-Kayserispor maçı sonrası Hikmet Karaman ile Cüneyt Çakır arasında ilginç diyalog! Yanına gitti ve...

Süper Lig'in 12. haftasında Fenerbahçe deplasmanında 90+9'da penaltıdan yediği golle 2-2'lik beraberlikle ayrılan Kayserispor'da teknik direktör Hikmet Karaman, bitiş düdüğünün ardından hakem Cüneyt Çakır'ın yanına gitti ve ilginç bir diyalog yaşandı. İşte detaylar...

Süper Lig'in 12. haftasında Fenerbahçe, sahasında Kayserispor ile 2-2 berabere kaldı. Karşılaşmanın ardından hakem Cüneyt Çakır ile sarı kırmızılı takımın teknik direktörü Hikmet Karaman arasında ilginç bir diyalog yaşandı.

Hikmet Karaman, "50 saniye fazla oynattın" ifadelerini kullanırken, Cüneyt Çakır, "2 değişiklik oldu" yanıtını verdi.

*Görüntü beIN Sports'tan alınmıştır...

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