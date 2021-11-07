07 Kasım 2021, Pazar

FENERBAHÇE

Fenerbahçe-Kayserispor maçı sonrası Hikmet Karaman ile Cüneyt Çakır arasında ilginç diyalog! Yanına gitti ve...

İlginç diyalog! Hikmet Karaman Cüneyt Çakır’ın yanına gitti ve...
FENERBAHÇE
ABONE OL
Güncelleme Tarihi: 07.11.2021 Giriş Tarihi: 07.11.2021

Süper Lig'in 12. haftasında Fenerbahçe deplasmanında 90+9'da penaltıdan yediği golle 2-2'lik beraberlikle ayrılan Kayserispor'da teknik direktör Hikmet Karaman, bitiş düdüğünün ardından hakem Cüneyt Çakır'ın yanına gitti ve ilginç bir diyalog yaşandı. İşte detaylar...

Süper Lig'in 12. haftasında Fenerbahçe, sahasında Kayserispor ile 2-2 berabere kaldı. Karşılaşmanın ardından hakem Cüneyt Çakır ile sarı kırmızılı takımın teknik direktörü Hikmet Karaman arasında ilginç bir diyalog yaşandı.

Hikmet Karaman, "50 saniye fazla oynattın" ifadelerini kullanırken, Cüneyt Çakır, "2 değişiklik oldu" yanıtını verdi.

*Görüntü beIN Sports'tan alınmıştır...

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
FENERBAHÇE HABERLERİ
Vitor Pereira: Bahane üretmek istemiyorum Vitor Pereira: Bahane üretmek istemiyorum
Maçta bir penaltı kararı daha! Ramazan ve Berisha... Maçta bir penaltı kararı daha! Ramazan ve Berisha...
F.Bahçe son dakikada puanı kurtardı! F.Bahçe son dakikada puanı kurtardı!
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör